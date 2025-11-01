青年社會創新實戰指南 榮獲「創新與創業類」金書獎

由佛教慈濟慈善事業基金會與Impact Hub Taipei共同著作，果力文化出版的《青年社會創新【第一本實戰指南】：兼具商模與永續，年輕世代邁向公益實踐》，榮獲經濟部中小及新創企業署主辦「114年度金書獎」創新與創業類殊榮。

由佛教慈濟慈善事業基金會與Impact Hub Taipei共同著作，果力文化出版的《青年社會創新【第一本實戰指南】：兼具商模與永續，年輕世代邁向公益實踐》，榮獲經濟部中小及新創企業署主辦「114年度金書獎」創新與創業類殊榮。本書以實戰導向協助青年創業者兼顧商業模式與社會使命，亦為中小企業提供永續轉型的具體路徑，獲得評審高度肯定。

頒獎典禮10月31日下午在臺北市格萊天漾大飯店舉行，由慈濟基金會宗教處精實企劃室高級專員曹芹甄與Impact Hub Taipei社會影響力製造所共同創辦人暨執行長陳昱築代表領獎，主辦單位並特別邀請陳執行長分享出版理念與實踐成果，讓現場與會大眾及來賓深受感動。

主辦單位特別邀請Impact Hub Taipei社會影響力製造所共同創辦人暨執行長陳昱築分享出版理念與實踐成果。

《青年社會創新實戰指南》聚焦近十年全球社會企業興起趨勢，強調以創新商業模式驅動社會使命，突破傳統公益對捐款補助的依賴，開創永續經營新典範。書中精選29組台灣在地實戰案例與12組國際成功經驗，導入黃金圈理論、社會影響力評估工具與聯合國永續發展目標（SDGs）指標，協助讀者掌握社會創新的核心架構與實踐策略，是青年投入公益實踐不可或缺的教戰手冊。

「歷時三年的書終於在去年出版，一本書的誕生並不容易，也不是偶然。」自2016年底起，慈濟基金會與Impact Hub Taipei共同推動「Fun大視野 想向未來：青年創新推動計畫」，以「攜手青年，創造社會共好」為核心理念，整合產官學界與非營利組織資源，培育台灣社會創新與公益行動人才。

多年來，計畫促成眾多年輕人投入社會現場，透過創新商模、資源整合與跨域合作，積極回應台灣面臨的六大關鍵挑戰：社會關懷、人文教育、地方創生、環境永續、循環經濟與醫療創新。

慈濟表示，青年公益實踐計畫初衷原想記錄孵化團隊，但在過程中，發現可以有更多不同的可能性，計畫進而為團隊帶來許多啟發，於是從故事集轉化為實戰指南，內容也從臺灣青年團隊延伸至海外案例，期望讓大眾看見更寬廣的世界。

本書亦對中小企業提供高度參考價值。面對轉型壓力與資源限制，書中案例展示如何以創新思維結合社會使命，開展具永續性的經營模式，無論是循環經濟、地方創生或環境永續議題，皆提供具體可行的改革路徑與合作策略，協助企業重塑核心價值、拓展社會影響力。

金書獎自民國84年創辦以來，由經濟部中小及新創企業署推動「優良中小企業經營管理出版品推廣計畫」，透過甄選、推薦與推廣優質出版品，帶動中小企業讀書風氣，提升經營能力與開拓視野。

每年經過嚴謹審查與頒獎推廣，選出一本本「金」選好書，除了提供企業成長發展階段實用參考工具、強化知識競爭力，同時也鼓勵出版業界推出切合企業需求的優良叢書，落實提升中小企業競爭力政策目標。

本書能順利完成出版問世，是集眾人之力完成利益大眾之事。此次獲獎，不僅彰顯青年世代在公益實踐上的創新能量，也為中小企業提供永續轉型的實用藍圖，展現知識出版在推動社會進步與經濟發展上的深遠影響。

（撰文／慈濟基金會、顏福江，攝影／楊麗淑）