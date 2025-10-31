青年社會創新經驗談 勇奪金書獎認證

由慈濟推出的 青年公益實踐計畫，即將邁入第九屆，這些年來、陪伴超過80個團隊，將慈善和商業結合、打造社會企業。為了鼓勵更多人加入、或勇敢追夢，慈濟和Impact Hub Taipei合作，精選29組故事，寫成一本書，不只分享他們的經歷，也找專家分析商業模式，如今這本實戰指南，獲得今年金書獎認證。

80多歲奶奶，頭髮花白、眼睛也老花，但拿起書本，把文字變得栩栩如生。誰說老而無用，社會企業、搖滾爺奶，讓銀髮族化身說書人。

廣告 廣告

Impact Hub Taipei執行長 陳昱築：「大家會覺得 老人家退休了之後，就應該要去做志工而已，老人家退休之後 就應該，要在家裡面看電視就好，可是其實不是，老人家退休之後，其實還是有很多的經濟產值。」

年老時找到人生新動力，擁有新技能後，還能到咖啡廳、博物館上線營業、創造收入。近10年來，慈濟基金會推行青年公益實踐計畫，輔導社會企業，將永續和商業相結合，如今他們成功的祕訣，慈濟和Impact Hub Taipe合作，集結成一本、青年社會創新實戰指南。

慈濟慈善基金會宗教處室高級專員 曹芹甄：「除了是團隊他們的自述，自述他們自己的狀況以外，那我們也邀請了業界的導師 講師，來針對他們的商業模式，用黃金圈的方式來做分析。」

Impact Hub Taipei執行長 陳昱築：「我們也想多分享一些國外，他們經典的案例，希望給台灣年輕人更多的刺激，因為說不定這些東西，國外這些社會企業，他們解決的問題 有可能是，台灣未來會面臨到的問題。」

好書共享，也有獎項肯定，這本書成為今年金書獎、其中一本獲獎書籍，認證是企業實踐永續發展，和提升社會價值的最佳指南。

更多 大愛新聞 報導：

將夢想付諸漫畫 肌萎症翁力哲獲頒新芽獎

小兒麻痺行動不便 曹貴足做慈濟不受限

