青年站上第一線發聲！林宜瑾點名劉書彬：勿卡18至35歲年齡共識

[Newtalk新聞] 《青年基本法》草案日前已初審通過，18日進行黨團協商，然而，在第2條的「青年年齡界定」持續卡關。對此，民進黨團今（24）日召開「支持青年發展 民進黨團挺青年」記者會，多位立委與青年團體代表共同出席，高喊「支持青年發展！18歲公民權入法！」口號，呼籲儘速完成《青年基本法》立法，並實質推進18歲公民權。

民進黨立委林宜瑾表示，這場記者會的主角是青年，因此多數立委選擇站在一旁，讓青年站上第一線發聲。她指出，《青年基本法》中青年年齡界定為18歲至35歲，已是近期各界最穩定的共識，不僅民進黨、國民黨多數委員支持，許多青年團體也公開呼籲力挺行政院版本，並且院版草案本就保留例外條款，可依個案彈性調整。

林宜瑾也向民眾黨立委劉書彬喊話，呼籲不要以缺乏正當性的論證基準，卡住整部《青年基本法》的審議進度。她強調，關於18歲公民權，既然已有不少委員主張可透過修法處理、無須修憲，就應儘速啟動《選罷法》修法討論，必要時也可交由憲法法庭釐清憲法定位。

台灣青年民主協會常務監事指出，《青年基本法》是一部跨部會的青年政策基礎法，若缺乏此一制度，青年在教育、就業、居住及公共參與等面向，只能仰賴零散政策，欠缺長期而穩定的保障。他呼籲立法院儘速完成三讀，避免青年政策持續碎片化。

台灣青年世代共好協會理事長則回顧，《青年基本法》歷經多年公私協力與社會討論，終於走到最後一哩路。他指出，18歲作為青年年齡下限，與《兒少法》及聯合國《兒童權利公約》一致，有其國際與法制基礎，並非任何政黨的獨創。他也呼籲各黨勿再以年齡區間為由阻擋立法，應讓法案儘速通過，作為監督青年政策的制度基礎。

台灣EdYouth教育協會常務理事提到，18歲對應《民法》完全行為能力，是合理且具實務共識的界線，若將青年下限定為16歲，反而會造成法律適用與權利義務混亂，削弱《青年基本法》促進青年自我實現的立法目的。

台灣學生聯合會秘書長強調，18歲青年已具備參與公共事務的能力，無論在校園自治或地方公共議題上，都有實際經驗與需求。他呼籲政府與立法院深化青年公共參與、強化制度保障，讓青年與學生在參政、組織及國際交流上能更無後顧之憂。

與會綠委及青年團體一致呼籲，朝野應攜手完成《青年基本法》立法，並落實18歲公民權，讓青年真正成為公共政策與民主發展中的關鍵主體。

