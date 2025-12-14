青年策展走進北港北壇 信仰場域轉譯生活文化

▲市集中推出「鬥陣來吃桌」飲食企劃，邀請多組青年料理團隊，將北港傳統小吃進行創意轉譯。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港碧水寺14日舉辦地方文化主題市集，活動由國發會地方創生青年培力站「旅人市集培育站」策劃執行，以信仰空間為舞台，導入青年策展與創意飲食，展現宗教文化與當代生活融合的新樣貌。

▲本次市集以古代上元節意象為設計基礎，透過燈籠裝置、集點酷卡與角色互動，營造具節慶感的公共空間。（記者蘇峯毅攝）

本次市集以古代上元節意象為設計基礎，透過燈籠裝置、集點酷卡與角色互動，營造具節慶感的公共空間。策展團隊指出，北壇過去不僅是宗教信仰中心，更是旅人進入北港的重要節點，此次活動即是希望重新凸顯其歷史定位，讓更多人理解北港的發展脈絡。

市集中推出「鬥陣來吃桌」飲食企劃，邀請多組青年料理團隊，將北港傳統小吃進行創意轉譯。例如將麵線糊轉化為西式湯品，或以在地食材設計跨文化料理，讓民眾在品嚐過程中感受北港飲食文化的演變。

▲市集邀請雲林料理團隊 「覓海小徑」以在地食材設計跨文化料理，讓民眾在品嚐過程中感受北港飲食文化的演變。（記者蘇峯毅攝）

除飲食與市集攤位外，活動亦設置「北港之聲」Podcast體驗區，首次將錄音設備帶入市集現場，邀請民眾分享個人記憶與對地方的期待。主辦單位表示，聲音紀錄是地方文化保存的重要方式，透過開放式錄音，讓更多生活故事被留下。

整體活動展現青年世代以策展方式回應地方文化的嘗試，也為傳統信仰場域注入新的公共使用可能。