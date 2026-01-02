青年缺席、高齡議題失焦 資深媒體人轟：公視董事名單與國家政策脫節

[FTNN新聞網]

生活中心/綜合報導

文化部提出公視第八屆董監事名單，在審議委員會表決後僅4位董事通過，文化部長李遠以「這不是羞辱，什麼才是羞辱！」形容，此說法引發批評，資深媒體人彭華幹直言，公視長期以來淪為執政黨的傳聲筒，收視低迷，成效不彰，李遠不回應社會質疑，反而以情緒性字眼漠視問題的根本，「李遠，你羞辱的是自己！」真正該被嚴肅檢視的，不是投票結果本身，而是名單結構、提名過程，以及公視治理長期累積的問題！

對於文化部長李遠以「羞辱」形容審議結果。資深媒體人彭華幹在臉書發文，指李遠不回應社會質疑，卻以情緒性字眼漠視問題的根本，痛批：「李遠，你羞辱的是自己！」圖／取自彭華幹臉書

彭華幹在臉書發文，他提及，主掌公視串流影音平台Taiwan plus長達4年的英國籍主管艾永青，去年七月辭職離台時感慨批評大罷免說，‘極端言論與政治動員‘’已經成為台灣嚴重的對立現象，讓他不能接受！然而Taiwan plus每月的訂閱率少得可憐，燒掉30億的民脂民膏，公視董事會却從未認真檢討！

文化部所提公視第八屆董監事名單，在審議委員會表決後僅有4位董事通過，文化部長李遠事後以「羞辱」形容結果，引發批評。圖/文化部官網

另外，14位董事候選人中，完全沒有18至35歲的青年。立法院日前才通過《青年基本法》，社會高喊要讓青年參與公共事務，結果最具象徵意義的公共媒體治理結構，卻完全看不到青年身影。彭華幹抨擊，部長說花了一年時間找人，卻連最基本的世代代表性都未納入考量，令人質疑其用心與判斷。

再來，是人口結構與公共責任的失衡。台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口超過20%。高齡者是資訊弱勢族群，尤其在詐騙猖獗的環境下，更需要可靠、優質的公共媒體服務，這正是公視不可推卸的角色。然而在審查會議上有委員發言表示，從候選人書面資料中，對高齡議題的觸及極為有限。

兩天前2025年12月31日的審查會，全體候選人同意票未低於7票，反而清楚顯示存在穩定的政黨基本盤。問題在於三分之二高門檻的制度設計下，行政院與文化部應事前廣徵意見、充分協商，而非提出一份名單就期待審查會議照單全收。若協商不足，導致無法跨越門檻，這不是「羞辱」，而是提名機制失靈。

彭華幹說，從投票結果來看，有多位候選人獲得8票以上，其實不必一昧歸咎審查委員。真正的關鍵，在於高門檻制度要求高度共識。未來行政院與文化部仍需補提名額，正視社會期待，多方協商並納入青年代表、新住民、客家、原住民等多元族群，並真正回應高齡社會的需求。這次的審查結果，正好讓文化部與行政院重行檢討，並提出更具代表性與治理能力的董事會名單。

