青年署今年補助113團隊至20國志工服務 志工返臺交流

心「志」所向-青年海外和平志工績優團隊交流分享會大合照

中原大學柬埔寨海外志工隊獲選特優團隊

青年發展署長期推動青年海外和平志工服務，今年(114年)共補助113組團隊前往20國進行志工服務，為了表揚優良團隊並促進團隊間的心得交流，互相觀摩學習，配合國際志工日於12月7日在張榮發國際會議中心舉辦「心志所向-青年海外和平志工績優團隊交流分享會」，今年共有27組青年海外和平志工績優團隊齊聚一堂，展現海外志願服務成果。特優及優等團隊名單可於教育部青年發展署官網或青年海外和平志工團網站查詢。

青年發展署署長陳雪玉致詞時肯定青年海外志工團隊從在地出發、連結國際的服務能量。並期許團隊能透過長期的海外志願服務，為服務地區帶來永續性的影響，青年志工也能從服務中獲得難得的學習和成長。青年署也將持續支持海外志工服務，希望能將臺灣青年的貢獻和熱情送到世界上各個需要的地方。

與會的海外志工團隊以多元專業投入國際服務，從醫療、教育、社區建設到永續推廣，展現青年跨國服務的行動力與影響力；現場經由簡報評選出3大類別年度特優團隊。在「需求評估及對應方案」類別，「臺北醫學大學飛洋國際服務團」透過衛生教育與教師培訓的Train the Trainer計畫，將疾病防治與藥品知識帶到柬埔寨，型塑對社區長期影響力。評審肯定團隊能透過調查與訪談利害關係人的第一手資料，精準評估在地需求及規劃相關配套措施。

在「服務成效與評估」類別中，「臺北醫學大學楓杏海外史瓦帝尼醫療服務隊」以醫療服務為核心，致力改善當地醫療資源、推廣正確醫學觀念，從潔牙習慣的建立降低孩童未來的牙科治療需求；「中原大學海外志工隊」推動柬埔寨村落兒童教育，建立在地化英語教學機制，並培訓在地高中生成為課堂骨幹教師，藉以創造村落學童不間斷的英語學習機會。評審委員建議各團隊在有限的資源條件下，宜聚焦在服務據點上，設定務實的階段性目標，另外服務成效的呈現，也包括了影響力和價值意義。

在「團隊籌建與傳承延續」類別中，「輔仁大學醫療服務志工團」深入坦尚尼亞，運用醫學專長提供基本醫療檢查、健康教育與資源支援；「清華大學國際志工肯亞暨莫三比克先行團」募集筆記型電腦，為當地學生打造永續的資訊教育環境，進行長期的教育投資。評審表示，志工招募是影響團隊建構是否成功的因素。建議團隊需將團員的期待融入服務目標，若能在國內先行磨合，例如先有共同在國內進行志願服務的合作經驗，再到海外進行志願服務，成效更佳。