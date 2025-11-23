青年署辦共創會 匯聚青年提出AI政策建言與創新藍圖

配合AI主題以署長AI分身開場致詞

面對人工智慧浪潮與科技快速變化，AI 正深刻改變人類的溝通方式、工作型態與治理模式。教育部青年發展署 114 年「青年好政－Let’s Talk」計畫以「AI 創新─青年在 AI 浪潮下如何發展？」為主題，鼓勵青年團隊針對 AI 議題發起公共討論。青年署並於 11 月 22 日至 23 日舉辦「青年公共議題協作共創交流會」，邀集 Talk 計畫青年及「推動青年參與公共事務深化計畫」的地方政府青年團隊跨縣市合作，共同提出以青年為主體的 AI 政策建言。

青年署表示，AI 技術快速普及，不僅推動產業轉型，也重塑教育、治理與社會運作方式。青年在 AI 時代中不只是科技使用者，更是公共政策參與者。本次交流會以「青年代號：GenAI」為主軸，聚焦五大面向，包括「AI 教育與素養培育」、「勞動轉型與產業應用」、「文化傳承與地方發展」、「資訊安全與社會防護」以及「數位平權與共融治理」，邀請青年、部會代表與學者共同對話，實踐政策共創精神。

活動首日，青年團隊分組討論 AI 議題，分享對現行政策的觀察及建議，並由專家、業師與 AI 實務工作者提供回饋，協助青年凝聚對 AI 變局的共同洞見。第二日則由數位發展部、教育部、勞動部等部會代表入席與青年交流，聆聽青年觀點，透過雙向溝通將青年意見轉化為政策方向，凸顯青年在公共治理中的影響力。

此次共有三十餘組青年團隊以創意構想回應 AI 議題，內容多元且具前瞻性。例如有團隊提出開發 AI 智慧照護應用程式，協助長輩與照護者溝通，打造友善共融的照護環境；亦有青年以 AI 技術推動地方文化導覽與智慧觀光，強化旅遊體驗，促進在地產業發展。部分團隊則關注 AI 法制、勞動轉型、教育落差及性別偏見等問題，提出跨領域、具體而可行的政策建議，展現對中央科技政策與地方實務的深刻理解。

青年署署長陳雪玉表示，此次交流會讓青年從地方走向中央，透過 AI 議題對話實踐公民參與，展現青年主流化在公共治理的潛力。她強調，青年共創成果將納入政府跨部會施政參考，未來也期許青年能在自身領域持續發聲，將青年創意轉化為政策發展的重要指令（prompt），在 AI 浪潮中成為推動社會創新的重要力量。