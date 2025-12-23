青年署「115年度感動地圖實踐計畫」 徵件至明年3月

【四根暈船三星蔥】114年扎根種子組金獎

【四根暈船三星蔥】走訪馬祖列島(南、北竿島嶼)

【魔髮火鳳凰】114年圓夢青年組金獎

【魔髮火鳳凰】參訪臺北市中山區男士理髮廳

教育部青年發展署舉辦「青年壯遊臺灣—尋找感動地圖實踐計畫」成果徵選暨分享會，展現青年在壯遊過程中記錄土地故事與推動在地行動的成果，並宣布「115年度感動地圖實踐計畫」正式開放徵件，報名期限至明年(115年)3月13日，邀請全國青年以壯遊行動探索自我、連結土地。該計畫歡迎 2 人以上青年組隊參與，高中職學生可報名「扎根種子組」，18至35歲青年可投件「圓夢青年組」，並提供包含實踐獎金、成果徵選獎金及影片特別獎項最高達19萬元獎金，支持青年從壯遊中探索自我、培養多元能力。更多資訊請參閱壯遊體驗學習網。

青年發展署署長陳雪玉親臨成果發表會，勉勵青年持續以旅程探索議題、累積行動力，並肯定所有團隊在企劃、執行與成果紀錄上的用心投入。這次成果徵選自眾多優秀提案與紀錄成果中選出金、銀、銅獎及多項特別獎。青年作品涵蓋永續旅行、地方創生、文化保存、弱勢陪伴等議題，不僅富含創意，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs），呈現青年對社會脈動的敏銳觀察與跨域實踐能力。

青年署分享，榮獲114年圓夢青年組金獎的「魔髮火鳳凰」團隊以《毛起來剪》為題，深入巷弄、走訪隱匿於城市角落的傳統理髮廳，以紀錄片、掛曆與影像展呈現這些場所承載的時代記憶，展現以旅行紀錄文化資產的新視角。

榮獲扎根種子組金獎的「四根暈船三星蔥」團隊則以《海風的記憶：他們的遷徙之路》為題，透過影像、田野踏查及家族訪談，再現馬祖移民跨島遷徙的生命軌跡。團隊以成員阿嬤的真實故事為起點，走訪桃園八德與馬祖列島，以紀錄片、手繪速寫與 3D 建模重構故居，展現跨世代家族記憶與文化底蘊。

青年署期望青年以行動關懷土地，透過壯遊理解臺灣文化脈動與在地需求，讓更多人看見臺灣多元而豐富的魅力；感動地圖實踐計畫推動多年，持續鼓勵青年以壯遊建立與家鄉及土地的連結。今年度團隊從企劃、執行到成果紀錄均展現獨立思考與團隊合作能力，讓更多青年在壯遊過程中找到自我探索與公共參與的方向。