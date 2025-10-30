青年署U-start原漾計畫 啟動原民青年創業能量
由教育部青年發展署與原住民族委員會共同推動的「U-start原漾計畫」，自109年起實施以來，致力於協助原住民族青年實踐文化創新與永續發展。計畫推動至今，已扶植67組原住民族青年創業團隊築夢起飛，展現融合文化底蘊與現代創意的創業能量。若想了解更多計畫資訊，歡迎至「U-start創新創業計畫」官網查詢。
教育部青年發展署科長呂松青表示，由教育部青年發展署與原住民族委員會共同推動的「U-start原漾計畫」，計畫推動至今，已扶植67組原住民族青年創業團隊築夢起飛，展現融合文化底蘊與現代創意的創業能量。本年度第二階段績優評選共有5組團隊脫穎而出，共獲得創業獎金新臺幣300萬元與輔導資源支持。入選團隊橫跨從設計、教育、音樂及療癒產業等多元領域，不僅展現文化多樣性，更彰顯新世代原住民族青年跨域創新的視野與行動力。
青年署舉例，像是國立東華大學「原氏-qsurux_qraqil」受太魯閣族文化啟發，結合臺灣16族及南島語族的文化元素，打造兼具傳統內涵與現代設計感的服飾品牌，傳遞文化時尚與永續共融的理念；元智大學「販骨－Bone Accessory」將傳統獸骨工藝融入現代設計語彙，轉化為兼具文化意涵與時尚風格的飾品，讓傳統工藝以嶄新形式融入生活，延續文化記憶與設計價值；樹德科技大學「原初療癒整合有限公司」以臺東建和部落(射馬干部落)為創業基地，結合山林生態與心靈療癒，打造自然探索與五感體驗活動，陪伴參與者釋放壓力、找回身心平衡，展現原鄉文化與療癒產業結合的新模式。
國立宜蘭大學「思卡嵐 Sgalan」融合泰雅族傳統智慧與當代設計，推出具族語故事內涵的文創農產品與寓教於樂DIY體驗組合，透過文化教育與產業創新並進，實踐文化永續傳承與地方共榮；國立臺東大學「原人音創」建立原住民族音樂創作媒合平臺，導入分級制度、透明定價與版權保障機制，協助原青音樂人突破地域與資源限制，在家鄉實現音樂夢想，開創文化創作的新舞臺。
「U-start原漾計畫」第一階段提供團隊創業基本開辦費補助35萬元，第二階段再頒發高額創業獎金，除了逾百萬創業補助外，並安排各領域業師進行創業輔導與陪伴支持，協助原民青年創業團隊在實務中穩健成長，推動文化創新與永續發展。
