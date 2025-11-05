青年職場體驗導入數位AI 展現部落社區跨世代風貌

王佳純（左3）指導長者體驗KPOP舞蹈，感受韓流舞蹈的樂趣

教育部青年發展署自95年起每年辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，20年來培植超過逾萬名青年服務全臺社區協力發展；也協助大專青年在全臺非營利組織進行1個半月的職場體驗，深入社區、體驗在地文化與產業特色，提供公益服務及創新想法，累計職場經驗，有助規劃未來職涯發展方向；為了擴大計畫影響力，114年增加職場體驗名額，共媒合750名青年，於全臺372個非營利組織進行體驗與探索。

青年署表示，為了擴散參與青年職場體驗成果，於計畫結束後舉辦全國成果競賽，展現他們於體驗期間，為用人單位帶來的創意成果與個人職涯收穫，期待捲動更多青年投入職場體驗行列。今年的冠軍由在「花蓮縣托瓦本全人關懷發展協會」體驗，來自國立臺北教育大學語文與創作學系的王佳純，及銘傳大學犯罪防治學系的朱秝圻組成團隊奪下，他們不僅深入當地社區服務長者，更藉由自身創意與科技應用，實現跨世代溝通及原民文化傳承價值。

在體驗過程中，兩位青年不僅參與托瓦本協會營運原住民族文化健康站的日常工作，更透過規劃及舉辦茶文化交流、K-POP舞蹈體驗等活動，一方面陪伴部落長者舒展身心，一方面也創造長輩及年輕朋友對話的可能性，為未來更多跨世代共融活動提供了寶貴的參考模式與實務經驗。更可貴的是，他們展現數位創新能力，運用AI技術結合在地文化，開發互動式網頁遊戲，促進與長者之間的連結及社會互動；同時導入AI自動辨識人臉系統，協助托瓦本協會快速歸類長者照片，大幅縮短尋找照片進行分類的工作，將日常的工作負擔，轉換成珍貴的數位資產。

朱秝圻分享，印象最深刻的是當文健站中的長者承諾會時常為她禱告時，這份純粹且無私的祝福，是對自己最好的肯定。王佳純分享，長者燦爛的笑容，讓自己感受到滿滿成就感，與長者互動，不僅彌補成長過程中缺乏長輩陪伴的遺憾，也讓她更加確立未來投身教育工作的志向。