青年職得好評放寬 部分工時計入失業期間 最高可領3萬元

為持續促進青年就業，及加強協助長期失業或從事部分工時工作青年，勞動部勞動力發展署修正「青年職得好評計畫」規定，從民國115年起放寛適用對象，納入長期從事部分工時工作的青年，就算部分工時時間累積逾6個月也能參與計畫，符合計畫要求最高可請領3萬元獎勵。

發展署表示，參加計畫青年可透過公立就業服務機構提供深度諮詢，並結合職涯測評工具，協助青年提升求職能力、精準媒合工作機會；青年在穩定就業滿3個月後，即可領取3萬元尋職就業獎勵金。

勞動力發展署指出，青年即使有從事部分工時工作，只要投保薪資低於勞保最低投保薪資標準（115年為2萬9500元），期間仍可視同失業期間計算；同時，為鼓勵青年探索不同類型的工作與職涯發展路徑，讓青年無論在民營或公營單位就業，只要有投保就業保險皆可適用尋職就業獎勵機制，擴大就業選擇與參與機會，讓更多青年能在穩定工作中累積經驗、提升技能，進而增強職場競爭力。

