青年職得好評計畫放寬 長期打工族最高可領3萬

（中央社記者吳欣紜台北30日電）青年職得好評計畫提供15至29歲失業青年深度就業諮詢、協助穩定就業，勞動部今天宣布將放寬適用對象，長期打工、投保薪資未達最低工資青年也可適用，最高可領3萬元獎勵金。

勞動部今天發布新聞稿宣布，明年元旦起，「青年職得好評計畫」將放寬適用對象，將長期從事部分工時工作、且投保薪資未達最低工資的青年納入。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長黃巧婷今天接受媒體聯訪表示，青年職得好評計畫原本協助對象為想要尋找正職工作的失業青年，盼提供深度就業諮詢服務，讓青年不落入更長期的失業狀態，因此原本限定15歲至29歲且未就學、未就業且失業期間連續達6個月以上的青年適用。

不過，經過計畫盤點，黃巧婷表示，有部分青年是中間有去打工，因而有投保紀錄，但可能也想要尋找正職工作，考量能提供這樣資源給這類人，因此將長期從事部分工時工作、且投保薪資未達最低工資的青年納入。

黃巧婷表示，參加計畫的青年後續可以透過公立就業服務機構提供深度諮詢，並結合職涯測評工具，協助青年提升求職能力、精準媒合工作機會，而青年在穩定就業滿3個月後，可領取新台幣3萬元尋職就業獎勵金，這個計畫每人只能參與一次。

根據統計，113年參與青年職得好評計畫者有3349人，有完成就業諮詢者為3065人，後來就業者有2339人，持續穩定就業者則有2070人。

黃巧婷說，為鼓勵青年探索不同類型的工作與職涯發展，也刪除計畫中「雇主不得為公營事業單位」的限制，讓青年不論在民營或公營單位就業，只要有投保就業保險都可適用尋職就業獎勵機制，擴大就業選擇與參與機會。（編輯：李亨山）1141230