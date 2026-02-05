青年職涯探索 中彰投分署一日職訓擴大辦理

青年職涯探索新選擇，中彰投分署一日職訓，寒假擴大六梯次辦理。（圖：中彰投分署提供）

對許多青年而言，認識一項職業，往往要親身嘗試才能理解其中的專業與挑戰。勞動力發展署中彰投分署去年暑假首度推出「一日職訓體驗」，大獲好評，今年寒假擴大辦理，規劃6梯次體驗課程，內容涵蓋綠能、數位科技及智慧機械等國家重點產業領域，提供青年更多元的學習選擇。

中彰投分署表示，本次職訓體驗課程緊扣重點產業發展趨勢，讓青年在模擬職場的訓練工場中，透過實際操作了解產業工作環境與所需技能，並搭配職涯測評工具，協助青年釐清自身興趣與未來職涯方向。若體驗後對相關職類產生學習興趣，也可銜接報名分署辦理的職前訓練課程，循序培養專業技能，並在結訓前提供就業輔導，協助青年順利接軌職場。

以本周率先登場的「冷凍空調銲接銅管」體驗課程為例，課程結合綠能與節能趨勢，安排青年實作冷凍空調常見的銅管銲接與造型製作，認識配電、配管等相關技術應用、職業安全規範及節能規劃在推動淨零碳排中的重要性與就業前景。有意投入相關產業的青年，可進一步報名參加「綠能智慧冷凍空調班」及「智慧連網水電技術工程班」等訓練課程，為成為炙手可熱的綠領人才提前布局。

本梯次體驗課程中，共有5名女性青年參與，也讓傳統以男性居多的職類展現更多元的樣貌。其中23歲學員小娸分享，自己平時就對家電維修相當有興趣，這次參加體驗課程，透過實際操作更深入了解冷凍空調相關技術內容，也藉此確認未來進修與就業方向。

中彰投分署指出，系列體驗活動還有「機車基礎保養」、「精密鑄造成型製作（光固化成型）—手工肥皂」、「互動式網頁程式設計」、「機械手臂與精密量測」及「室內軟裝木作飾品」等5梯次，陸續登場，若民眾想進一步了解各項訓練課程，歡迎至分署官網(tcnr.wda.gov.tw)查詢招生資訊，把握培養專業技能、提升就業競爭力的機會，亦可撥打服務專線04-23592181分機1541、1542諮詢。（寇世菁報導）