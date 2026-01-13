青年職訓搶先機 勞動部高分署助青年成為產業搶手人才

▲為讓青年安心訓練，勞動部提供「學習獎勵金」，透過經濟支持，幫助青年精進技能。

【記者 王雯玲／高雄 報導】面對2025年全球經濟情勢變動對國內產業發展及就業市場帶來影響，為支持青年因應產業變遷，強化就業競爭力，勞動力發展署高屏澎東分署積極扮演「職涯推手」，協助待業青年取得國家重點產業需要的關鍵技術能力，透過訓中媒合成為「產業新尖兵」。為讓青年安心訓練，勞動部同時提供「學習獎勵金」，透過實質的經濟支持，幫助青年在景氣波動的浪潮中精進技能，逆勢突圍找契機。

「產業新尖兵計畫」為降低15歲至29歲待業青年進入高階技術學習的負擔，補助訓練費用最高10萬元，青年自付額僅1萬元，只要結訓後90日內成功就業，可申請退還1萬元；另外，凡參加高分署自辦、委辦或補助的職業訓練課程及產業新尖兵計畫，屬於勞動部公告的「政策性課程」（如：五加二產業、營建產業、照顧服務及托育產業），符合資格者皆可申領「學習奬勵金」，訓練期間每月發放8,000元，最高可領取9萬6,000元，高分署提供青年尋職或轉職期間全方位的生活保障。

原本擔任檢測工程師的小羅，月薪3萬多元，工作內容主要為設備監控與部門程式撰寫，程式應用經驗有限，他想趁年輕多學一點，於是參加高分署「產業新尖兵計畫-網站後端開發維運就業養成」課程，小羅表示，政府提供的學習獎勵金幫他減輕不少生活壓力，讓他能全心投入訓練，累積實作經驗，結訓即就業，薪資跳升至4萬多元，成功築夢。

高屏澎東分署郭耿華分署長表示，青年是引領台灣產業轉型與升級的核心動能，面對全球經貿情勢的劇烈變動與挑戰，透過精準的職前訓練與完善的學習獎勵金制度，高分署將是青年朋友最堅實的後盾。115年全新規劃職訓課程已開始受理報名，包含「半導體工程師」、「全端工程師」、「網路資安工程師」、「ESG淨零永續人才」及「風電產業國際人才」等超過30門搶手課程將陸續開課，歡迎15至29歲正在尋職的青年可先至「台灣就業通」註冊並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗後，進入「產業新尖兵計畫」專區搜尋相關課程，如想了解更多詳細資訊，歡迎電洽高分署服務專線（07）8210171，將由專人提供詳細解說。（圖／記者王雯玲翻攝）