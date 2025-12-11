青年與總統分享海外圓夢旅程 把世界經驗帶回台灣

（中央社記者溫貴香台北11日電）青年百億海外圓夢基金計畫今年協助1463名青年踏出國門，將世界經驗帶回台灣。首批學員代表今天向總統賴清德分享成果，包括原民文化的自我追尋、美國頂尖消防訓練的震撼、丹麥永續林業的實踐等。

賴總統上午出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，與青年互動了解參與計畫的感想與心得。

來自蘭嶼朗島村的鍾美雯目前就讀政大民族所。這次前往加拿大湯普森河大學進行為期兩個月的交流。鍾美雯說，感到最深刻的是認識寄宿學校的歷史創傷。在課堂與實地走訪中，他聽見耆老分享與自身文化經驗共鳴的痛楚，甚至一度因共感強烈而淚灑課堂。

廣告 廣告

台大森林系研究所的鄭捷安帶著對木材的熱愛前往丹麥見習，發現丹麥與台灣國產木材、工藝教育存在可對接性。這次交流返台後，他說，除了希望引入可複製的歐洲林業模式外，在學校擔任助教的他也帶回了丹麥皇家設計學院的教材，融入台大森林系的必修課中，讓學生練習以國際標準進行製材估價。

他說，正致力於與配合製材廠討論丹麥製材邏輯，增加國產木材利用價值等。這趟旅行也讓他確定一件事情，即「台灣不是沒有材料，而是需要更多嘗試與更多連結」，希望未來台灣在林業設計跟森林應用方面有更多的開發。

陽明交大前瞻半導體研究所博士生黃郁馨，研究聚焦於新型磁性記憶體，這次前往美國富士通研究公司實習。黃郁馨表示，這趟實習參與了將技術轉化為產品原型的專案，親身體驗了「技術落地」的關鍵最後一哩路，也看見未來努力的方向，會持續投入半導體跟AI的發展，把所學帶回台灣，為產業盡一份心力。

台大大氣科學研究所的林貫益前往美國田納西大學思考氣象變遷與空氣品質的結合。他表示，這次旅程讓他理解大氣科學的重要性，也讓他在這個領域更有學習動力，他也分享「即使不是專精在這個領域，只要你能對這個領域有想法，就有機會圓夢。」

平日是離岸風電安全管理師、下班後是熱血救護義消的彭楚芸，這次選擇前往美國德州農工大學緊急服務訓練中心（TEEX），接受危害物質應變訓練。彭楚芸分享表示，這段旅程獲得的，已經遠遠超過學習化災專業，「我們在每次挑戰自己的過程，都在重新定義自己能力的邊界。」（編輯：蘇志宗）1141211