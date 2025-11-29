青年行動成果展開幕 百組團隊呈現地方創生力

教育部青年發展署主辦的「114年青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫成果展」，在臺北松山文創園區2、3號倉庫盛大登場 (記者攝)

「114年青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫成果展」大合影 (記者攝)

逆風劇團今年以「長者故事班」為主軸推動青銀共創 (記者攝)

「114年青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫成果展」邀請青年行動團隊成員進行演出 (記者攝)

教育部劉國偉次長致詞 (記者攝)

教育部青年發展署主辦的「114年青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫成果展」，今（29日）、明（30日）兩天在臺北松山文創園區2、3號倉庫盛大登場。今年以「青年居久屋」為主題，結合超過百組青年行動團隊，象徵每一個「行動酒款」都是青年以時間、耐性與創意釀成的地方風味故事。

青年署說明，本次成果展一次呈現41組青聚點、50組青年行動團隊與30組Dream Idea績優點子。展區以「山野徑」、「川海巷」、「共學路」、「舞樂街」四大主題街區構成，內容涵蓋田野調查、文史採編、環境生態、藝術展演、新住民議題及跨世代交流等多元主題，讓觀眾彷彿走入一間充滿地方風味的青年居酒屋，透過故事、行動與互動，看見青年與地方彼此連結、共同成長的樣貌。

廣告 廣告

展場中的青年行動團隊「逆風劇團」，自2018年起投入青銀共創，今年以「長者故事班」為主軸，透過手作、戲劇與訪談記錄高齡者珍貴的生命歷程，並以Podcast保存，包括童養媳、早年求學受限及過往生活日常等多樣故事，促進跨世代理解。劇團也推動長者共同創作反詐騙戲劇，從演出中提升防詐意識，12月19日將於新北三重空軍一村食藝劇場舉辦免費青銀共創反詐騙表演，希望透過戲劇體驗，強化全民識詐觀念並感受世代互動的溫度。

教育部次長劉國偉表示，過去在新竹擔任校長時，就十分鼓勵學生投入地方創生。他提到，每個鄉鎮都有獨特故事與文化特色，只是常被時間掩蓋；透過青年的創意與新視角，這些故事能再次被挖掘並賦予新價值。今年成果展以「青年居久屋」為意象，他認為象徵青年願意在地方停留更久、與社區建立更深連結，也讓地方認同感逐步提升。

劉國偉次長指出，今年活動集結超過百組青年行動團隊，規模創新高，教育部未來將持續支持並擴大計畫。他並邀請青年善用政府政策資源，如賴清德總統推動的「百億青年海外圓夢計畫」，希望青年能走出去觀摩國外的地方創生與社區營造模式，再把經驗帶回家鄉，成為推動在地發展的力量。劉次長強調，臺灣各縣市皆已重視青年事務，擁有青年局處與青創基地，他期盼青年善用資源、勇於行動，並在成果展過程中充分交流、看見彼此的熱情與價值。