青年設計翻轉高雄港都印象 城市識別x四大伴手禮華麗轉身
[Newtalk新聞] 由高雄市政府青年局推動的「高雄特色伴手禮青年設計改造計畫」成果展，今(6)日起一連兩天在駁二藝術特區Pinway八號倉庫正式亮相。五組青年設計團隊攜手四大農漁會共同發表全新品牌識別提案與包裝作品，從視覺語彙、產品故事到整體策略全面升級，以嶄新視角呈現高雄伴手禮的多元風貌。適逢2025 AAA(Asia Artist Awards)於高雄舉行，青年局邀請市民與遊客走訪駁二，將屬於高雄的美好印象帶回家。
高雄市副市長李懷仁表示，感謝設計團隊與農漁會共同參與，攜手讓高雄優質物產以全新樣貌被更多人認識，高雄表現亮眼的產品，不應只停留在高雄，更要放眼全台、邁向國際。如何讓傳承三代的百年優質產品，用新的敘事和包裝語彙與不同世代對話，是此次計畫的重要目標。他也強調，未來市府將持續攜手在地設計師，媒合更多高雄傳統品牌，以創意加值產地特色，「讓高雄好的產品，用新的包裝、有溫暖的包裝、有故事的包裝」，凸顯高雄物產的價值與底蘊，將這份驕傲帶向遠方。
這次計畫由青年局媒合青年設計師深入產地，實地走訪高雄區漁會、內門區農會、小港區漁會與阿蓮區農會，重新梳理產業脈絡與在地背景。團隊以風土特色與產地故事為基礎，使伴手禮不再只是包裝呈現，而成為導讀高雄的媒介，讓海港城市的日常風景在禮盒中被看見。成果展呈現五組融合城市氣質與地方物產的創意設計，使產品精神隨著全新敘事更加立體。
設計團隊以城市視角重構品牌語彙，媒合採志願序搭配抽籤進行，意外促成了最契合的組合。「仰角視覺整合 ANGLE Visual Integration」專注品牌識別與視覺策略，曾獲日本GOOD DESIGN等國際設計獎，擅長以細膩語彙描繪品牌景緻，這次以「光」為核心概念，從陽光、港灣與城市節奏中提煉高雄的識別語言，揉合出乾淨、沉穩與未來感的視覺提案。
「大梨設計Dualai Studio」團隊成員與小港長年緊密連結，將自身對土地的感情融入設計。大梨以清晨淡藍、正午亮藍與夜海深藍三段海色象徵小港風貌，並以「海味日常」重新詮釋海鮮乾貨，最終提案也與漁會期待高度契合，預計近期將換裝上市。
「只是工作室ZISHI ART」擅長以插畫語彙呈現土地的生命力，與內門區農會合作時，取材自惡地地形的對比果香色彩的柔軟意象，打造芭樂與芭蕉兩款禮盒包裝。透過插畫的轉譯，惡地的張狂線條與水果的鮮美生機被生動呈現，不僅讓內門區農會深感欣慰，也使土地的滋味與農民的辛勤得以被看見。
設計團隊亦從海味與地味切入，重現高雄的日常風景。「ACnD安根文化設計」因長期與大型企業合作，具備高度整合能力，這次媒合至規模最大的高雄區漁會時，以成熟經驗協助梳理品牌方向，甚至回饋定價與通路策略。設計靈感以童年味覺為起點，將洋流線條與港都色譜轉化為「海風吹拂的記憶」，細膩呈現魚鬆禮盒的在地情感。漁會亦期盼藉此改造逐步拓展海外市場，讓品牌登上國際。
「翔鈴設計Shining Design」由兩位女性設計師帶來細膩且富韻味的創意，以阿蓮大崗山龍眼蜜為題，將蜂巢紋理、金色光澤與地形線條轉化為視覺語彙，使地方物產的品牌識別更為鮮明一致。她們以心中的柔亮光芒詮釋蜂蜜的金黃甜度，讓作品呈現溫暖又富有層次的設計語言。
青年局長林楷軒表示，高雄農漁物產品質深受肯定，而「好的產品，更需要被看見」。在此次改造計畫中，各農漁會成員與青年設計師反覆討論、交流與嘗試，透過青年與地方產業的深度對話，成功重構物產價值，讓高雄的風土記憶化作可想像的城市語彙，成為旅人與市民「想帶走、想分享，也願意放進行李箱」的高雄伴手禮。
他說，許多農漁會商品由第一線人員在收購後親手包裝，近乎自產自銷，辛勤與情感都傾注在每一份伴手禮裡；青年設計師則以專業將在地期待具象化，透過更時尚、更具風格的設計語彙重新呈現產地特色，將物產故事寫進包裝之中，使整體質感大幅提升。
