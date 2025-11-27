青年買房最愛電梯大樓 預算2000萬成主流

【記者柯安聰台北報導】為了更了解台灣雙北青年的購屋傾向，永慶房產集團與政大不動產研究中心攜手，共同發起《2025年雙北市30-39歲族群購屋行為調查》，內容涵蓋青年族群的購屋動機、預算、偏好、資訊蒐集與決策等面向。調查以網路問卷方式進行，調查時間為2025/05/26 ~2025/06/25，為期30日，回收有效問卷數為1122份。調查顯示，近4成雙北青年購屋預算落在1000萬元到1500萬元內；購屋動機中，政策也是關鍵推力之一；超過6成偏好電梯大樓，最重視生活與交通便利性。而專業房仲經紀人員也成為影響青年決策的重要角色。



調查青年族群購屋預算，發現選擇房屋總價1000萬元-1500內的30-39歲族群高達39%，將近4成。永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，房價高漲，民眾負擔能力有限，但是考量到千萬內住宅可能有空間偏小、屋齡偏大或是物件量較少的問題，相對較不符合現在多數青年族群的購屋需求或偏好，因此購屋預算以1000-15000萬元成為主流，1500-2000萬元次之。至於還有約16%的青年以1000萬元內為預算，其大多受限於負擔能力。





廣告 廣告



（圖）永慶針對雙北地區30-39歲的青年族群進行購屋行為調查，調查顯示政策也成購屋關鍵推力之一。（房市示意圖）



在購屋動機顯示，民眾以改善居住環境與房屋保值為最重要因素。郭翰指出，多數青年仍為租屋族或剛從租屋轉為首購，因此購屋除了被視作居住安定，同時也被視為儲蓄的一種方式。



購屋動機也顯示，政策促動排名第3，僅次於房屋保值，反映出政府推動的購屋政策，如新青安貸款等措施，確實有助於增加青年的購屋意願。而出租收益重要性最低，說明青年購屋以自住需求、生活品質與務實條件為核心考量，較不以投資報酬為導向。



郭翰分析，面對高房價環境，青年購屋更趨理性與務實，追求可負擔且能長期居住的產品，呈現新一代對於購屋的想法及現況。



在購屋產品偏好上，約有62%的青年購屋選擇電梯大樓，顯示青年高度重視居住空間便利性。在購屋面積和格局上，則是以20-30坪、2-3房產品為主流。郭翰指出，受少子化與小家庭化影響，加上雙北房價高、預算有限，使中小坪數空間最符合需求。









調查顯示，預算是青年購屋最重要的考量因素，而未來增值性重要性則相對較低，反映了預算仍是青年購屋最現實的考量與限制，心態也偏向務實。



在房屋本身條件上，青年最重視屋況、採光和格局，對風水較不重視，此現象反映出青年世代在購屋時對風水的考量逐漸弱化，或因高房價環境而在風水條件上做出取捨。



周遭生活機能上，最看重日常採買和外食是否方便；在區位上，最在乎是否離交通站點近。郭翰指出，青年購屋優先考量日常生活及交通便利性，而非傳統常見的學校或學區因素，這可能也與少子化趨勢帶來的影響有關。



在購屋資訊蒐集上，30-39歲族群認為房仲實體門店和房屋資訊平台最有幫助。門店能提供更完整、詳細的物件資訊；資訊平台如591、好房網等平台，則能快速瀏覽大量物件、比價並掌握市場行情，讓買方能進行初步篩選。



在購屋決策上，屏除實際入住者與最親近的家人之外，房仲經紀人會是青年購屋決策上最重要的角色。郭翰表示，購屋流程從找房、看房、簽約到交屋，過程繁瑣且具法律風險，因此除了多方蒐集資料外，找到具備專業能力、誠信並能提供交易保障的房仲品牌與經紀人，是降低購屋風險並提升效率的關鍵，讓買房更安心、更省力。（自立電子報2025/11/27）