青年赴日創生見習 分享成果

▲日本岩手縣一關市訪問團參訪南投，副縣長王瑞德親自接待。（圖：南投縣府提供）

南投縣府與教育部青年發展署合作辦理的「創生特派員」海外見習計畫，共錄取十五位青年朋友於九月八日前往日本岩手縣一關市，進行為期二週的研習交流，十九日在縣府辦理成果分享會，一關市市長佐藤善仁亦率團來訪共襄盛舉，副縣長王瑞德感謝日方的熱情接待與協助，讓年輕人的創意為台日兩地的地方創生注入新意，更啟動雙方的合作交流契機。

為延續此交流成果並開啟下一階段合作，一關市佐藤善仁市長、市議會議長勝浦伸行親自率領訪問團參訪南投，十九日下午由王副縣長於縣府親自接待，見習青年與隨隊輔導業師亦到場分享成果，學員分成四組，分別報告研習期間的洞察與提案，包括廢校活化－探索校舍再利用與空間創生模式、品牌文化設計－以地方特色轉化為明信片的文化敘事及品牌策略、跨國交流旅遊路線設計－規劃臺日青年互訪與地方體驗交流方案，以及農業與食育教育︱推動農業體驗、與百年小學結合的飲食教育與永續生活實踐。

王副縣長致詞時表示，此次海外見習計畫不僅讓青年直接學習日本地方創生的寶貴經驗，擴展人生體驗與充實見識，啟發對家鄉的創新發想，未來轉化為具體行動，共同打造更具競爭力的地方環境，看到大家分享的提案成果，都是很可行且非常用心，也期待藉此深化台日交流，讓南投在國際舞台上持續綻放光彩。

一關市佐藤市長則指出，少子化帶來的廢校、農村人口流失老化、城鄉落差等問題，是台日兩國都要面對的重要課題，很謝謝台灣的年輕人為該市帶來的創意和提案，讓更多人能認識自己的家鄉，他也常鼓勵年輕學子有機會要多到海外見習，增廣視野，更希望大家都能回鄉發展，一起努力發展地方，打造更好的生活環境。