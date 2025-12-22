青年赴日見習 開啟台日創生合作新篇章

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府與教育部青年發展署合作辦理的「創生特派員」海外見習計畫，共錄取全國各地15位青年於今年9月8日前往日本岩手縣一關市，進行為期2週的研習交流，日前辦理成果分享會，報告研習期間的洞察與提案，包括跨國交流旅遊路線設計方案等，一關市市長佐藤善仁也率輔導業師參加，開啟台日創生合作新篇章。

南投縣青年發展所表示，這項「青年百億海外圓夢基金計畫」(海外翱翔組)，共錄取南投在內的全國各地18至30歲青年，組團前往日本岩手縣一關市，進行深度蹲點研習與文化交流。

見習計畫由縣府結合日本松村諮詢公司、縣內產學界共同指導，於青年出國前先透過工作坊學習設計思考、專案管理、在地發展策略等核心能力，赴日後則進行實地田野調查、訪談與現場觀察，並整合所學，提出具體可行的地方創生行動方案。

15名見習青年分成4組，提出的方案包括廢校活化-探索校舍再利用與空間創生模式；品牌文化設計-以地方特色轉化為明信片的文化敘事及品牌策略；跨國交流旅遊路線設計-規劃台日青年互訪與地方體驗交流方案；農業與食育教育-推動農業體驗、與百年小學結合的飲食教育與永續生活實踐。

一關市佐藤市長表示，少子化帶來的廢校、農村人口老化、城鄉落差，是台日兩國共同面對的重要課題，很謝謝台灣的年輕人為該市帶來的創意和提案，讓更多人能認識自己的家鄉，他也常鼓勵年輕學子有機會要多到海外見習，增廣視野，更希望大家都能回鄉發展，一起努力發展地方。

