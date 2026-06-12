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▲青年跨國串聯，收集2萬枚瓶蓋打造大型環保藝術。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為推廣循環經濟與環境永續理念，國際青年商會中華民國總會總會長張旭志、組務副總張欣茹、組務務理事執行長洪宇風、蔡筱薇、高培緯今日率領主委戴可絜及委員會夥伴前往日本參加亞太青年大會（ASPAC），並向來自各國的青年代表分享台灣推動的「集蓋愛地球」環保行動，邀請各國共同響應收集瓶蓋，預計募集來自不同國家的特色瓶蓋共2萬個，象徵青年跨越國界、攜手守護地球。

▲青年跨國串聯，收集2萬枚瓶蓋打造大型環保藝術。

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執行幹部洪宇風表示：「集蓋愛地球」計畫以資源循環、環境教育及社區美學為核心，預計於全台北區、桃竹苗區、中區、南區及東區等五大區域，結合在地學校、社區及青年力量，共同收集20,000個回收瓶蓋，透過創意設計轉化為大型瓶蓋牆裝置藝術，讓原本被丟棄的資源重新賦予生命，也讓環保理念融入生活。

本次計畫除結合校園環境教育外，也希望透過藝術創作提升社區認同感，讓更多民眾了解垃圾減量與資源再利用的重要性。各區將陸續尋找合作學校及社區夥伴，共同打造具有地方特色的環保作品。

此外，預計於今年七月舉辦之台灣青商全國年會期間，將於冰點空調冷氣股份有限公司三層樓高外牆，製作全國大型瓶蓋裝置藝術，期望透過具視覺震撼力的作品，展現青年實踐SDGs永續發展目標的行動成果。

在地方推動方面，花壇鄉民代表翁啟祐也將號召地方社區共同參與，串聯居民、志工及青年力量，讓環保不僅是一項活動，更成為凝聚社區的重要媒介。

青年不只是社會的參與者，更是改變世界的行動者。希望透過「集蓋愛地球」計畫，讓台灣青年從社區出發、與世界接軌，透過一個個小小的瓶蓋，累積成改變環境的大力量，真正實踐「青年連結社區到國際」的精神。