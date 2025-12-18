▲青年返鄉築夢山林，泰雅甜點師用一棟民宿接住家族與部落未來。（圖／山嵐居提供）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】在高山與雲海交會的台中和平區環山部落，一段關於青年返鄉、家族傳承與原鄉產業轉型的故事，正悄然展開。歷經七年籌備，環山部落首家合法新建民宿「山嵐居」近日正式啟用，不只為部落觀光寫下新頁，也成為青年返鄉落地生根的具體實踐。

「山嵐居」背後，是一個三代同心的家庭。長年務農的父親宋勝雄Yumin，在山上耕作大半輩子後，毅然投入畢生積蓄，蓋起一棟屬於家族、也屬於部落的房子，期盼孩子們能回到山上，一起生活、一起工作。這份堅定信念，也化作民宿外觀象徵守護與凝視的泰雅族「祖靈之眼」，靜靜望著返鄉的孩子，串起世代之間的深情連結。

返鄉的主角之一，是八年級生、泰雅族女孩宋苓萱（Sayun）。曾離開部落到城市求學、學藝，她在麵包坊當學徒，也在武陵富野渡假村擔任西點師傅，累積專業技術，卻始終沒有忘記回家的路。對她而言，返鄉不是退一步，而是把在外學到的能力，帶回土地，轉化為新的可能。

環山部落族人稱此地為「Sqoyaw」，意指美麗之地，卻也長期面臨年輕人口外流的困境。苓萱與弟弟、妹妹都曾下山讀書，父母則留在山上種植溫帶水果，默默等待孩子們「把自己種回來」。父親Yumin先為女兒打造一間結合麵包店與接待空間的小屋，取名「詩歌謠天空」，替女兒的烘焙夢撐起一片天，也為全家共同創業埋下種子。

新落成的「山嵐居」坐落於梨山與武陵農場之間，四周環繞三千公尺以上群山，窗外即是層層山巒與壯闊雲海。屋內沒有過度華麗的設計，卻充滿家的溫度與部落情感，讓旅人從高山視角，看見原鄉生活的真實樣貌。正值紅葉與水果產季，甜柿、水梨、蜜蘋果陸續成熟，搭配即將登場的梨山燈光節與高山耶誕樹點燈，也讓「山嵐居」成為深入梨山地區的溫暖起點。

甜點，則是青年返鄉最具辨識度的創作語言。苓萱與同樣返鄉投入經營的丈夫，將法式西點技法揉合山上風土，把梨山茶製成戚風蛋糕、可露麗與瑪德蓮，自家栽種的蜜蘋果、水蜜桃、南瓜，以及部落的小米，都成為甜點裡最真實的原料。季節限定的生吐司、乳酪蛋糕，搭配自家釀造的果醋飲品，讓旅人在山居歲月中，細細品嘗土地的滋味。

餐桌上的返鄉日常，則由母親Savy撐起。她以自家飼養的土雞、現採蔬菜與自栽黑木耳入菜，佐以馬告等原住民傳統香料，端出溫暖而踏實的家常料理。早餐時，直接走進菜園現摘生菜，打成一杯充滿生命力的蔬飲，沒有繁複手法，卻滿是對家人與旅人的用心。

民宿旁是一片自家果園，Yumin帶著兒子學習修剪、套袋、採收，把阿公「土地會記得你對它的愛」的叮嚀，傳給下一代。這不只是農事，更是一種生活態度與文化傳承。旅人入住期間，也能跟著主人走進果園，認識作物生長節奏，體驗隨四季流轉的山林日常。