青年運動領袖中槍不治 孟加拉各地爆發暴力示威

孟加拉青年領袖哈迪(Sharif Osman Hadi)18日深夜去世後，該國多個城市爆發暴力抗議活動，人們擔心在全國大選前夕會發生更多動亂。

哈迪是「革命陣線」(Inquilab Mancha)平台的發言人，也是這次大選的候選人之一。他12日在首都達卡(Dhaka)展開自己的選戰時，遭到蒙面槍手開槍擊中頭部，最初在當地醫院治療，後來被送到新加坡接受更先進的醫療救治。然而，他在新加坡依靠維生系統支持了6天後去世。

在達卡，社群媒體上流傳的影片顯示，暴徒破壞了該國最大報紙「曙光日報」(Prothom Alo)以及「每日星報」(Daily Star)的辦公室。

在這些示威活動中，抗議者情緒激動地高喊哈迪的名字，誓言繼續抗議運動，並要求迅速伸張正義。多個地區局勢依然緊張，警方和準軍事部隊已加派人手，以防止暴力進一步升級。

警方並未立即發表評論，消防部門則表示，「每日星報」的火災已經受到控制。孟加拉自2024年8月以來一直由諾貝爾和平獎得主尤努斯(Muhammad Yunus)領導的臨時政府治理，此前，總理哈希納(Sheikh Hasina)在學生領導的起義後逃往印度。

政府一直在努力應對因改革進程延遲而引發的新一輪抗議，以及哈希納的政黨可能發起動亂的警告。該政黨已被禁止參加原定在明年2月12日舉行的選舉。

在哈迪去世後，尤努斯向全國發表電視演說，他說：「他的逝世對國家的政治和民主領域來說，是無法彌補的損失。」

尤努斯呼籲國民保持冷靜，並表示，政府致力於確保調查透明，並將該對此事負責的人繩之以法。他也呼籲民眾克制，警告說，暴力只會破壞國家走向可信選舉的道路。

臨時政府已經宣布20日為全國哀悼日，以悼念哈迪，全國各地將降半旗，並舉行特別的祈禱儀式。孟加拉首位總統、哈希納父親拉曼(Sheikh Mujibur Rahman)的故居再次遭到破壞縱火，此前該處在今年2月和8月已兩度受到攻擊。

在達卡，著名的孟加拉文化組織「夏亞諾」(Chhayanaut)的會所遭到破壞焚燒。在西北部的拉夏希區(Rajshahi)，抗議者用推土機拆毀了一間人民聯盟黨(Awami League party)的辦公室，同時，示威者也在其他多個地區封鎖了主要公路。

孟加拉多個城市也通報發生暴力事件，包括港口城市吉大港(Chittagong)，當地的示威者攻擊了印度助理高級專員公署(Indian Assistant High Commission)，並縱火焚燒一座屬於前人民聯盟黨教育部長的房屋。

這波動亂是在本週稍早爆發新一輪反印度抗議活動後發生的，兩國關係自哈希納逃至德里(Delhi)以來持續惡化。17日，數百名示威者高舉「七月團結」(July Oikya)的旗幟，遊行前往達卡的印度高級專員公署，高喊反印口號，並要求哈希納返國。 (編輯:柳向華)