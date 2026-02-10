青年集結新世代出發 歐政豪成立青年軍宣誓參政決心

台南市東區市議員參選人歐政豪舉行「歐政豪青年軍」成立記者會，現場超過50位20至40歲青年朋友身穿青年軍制服到場力挺，手持「青年從政」、「親子共育」、「守護銀髮」三大主題手舉牌，共同宣示世代集結、參與公共事務的決心。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 台南市東區市議員參選人歐政豪今（10）日舉行「歐政豪青年軍」成立記者會，現場超過 50 位 20～40 歲青年朋友身穿青年軍制服到場力挺，手持「青年從政」、「親子共育」、「守護銀髮」三大主題手舉牌，共同宣示世代集結、參與公共事務的決心。

歐政豪表示，成立青年軍的初衷，來自 4 年基層服務的觀察與體會。他深感與自己年齡相仿的青年世代，正同時面臨上有父母要照顧、下有孩子要養育的人生階段，對於城市發展、就業環境、交通安全、長者照護與教育資源等議題，都有深刻而真實的感受。

廣告 廣告

「我們這個世代不是旁觀者，而是正在承擔責任的一代。」他說，因此希望透過參選市議員，站在第一線，為這個世代發聲，讓東區持續進步，讓城市的改變一步一步落實。

在城市建設面向，歐政豪提出未來將特別關注鐵路地下化後續效益、台南捷運推動、文化中心改造升級、南台南副都心發展，及東區商業機能提升（如 Costco、引進 IKEA）等重大議題，同時強化通學步道與行人安全環境，打造更安全便利的生活空間。

針對銀髮照顧議題，35 歲的歐政豪表示，自己父母已 65 歲，深刻感受到照顧責任的重量。他肯定「長照 3.0」與喘息服務推動方向正確，也確實減輕不少家庭壓力，但在申請流程、服務時數與專車接送安排上仍有改善空間。「政策做得不錯是基礎，但我們可以更好。若資源能更到位、更貼心，這一個世代就能更專心工作、守住職場，也更放心家中的長輩。」

在親子與教育議題上，歐政豪以父親身分表示，東區作為文教重鎮，應持續強化文化薰陶與教育支持系統，正視校園霸凌、特教資源不足與幼教量能問題。他強調，未來 15 年將是這一代家長與孩子共同面對的重要階段，「孩子不只是要讀書，更要在安全、友善的環境中成長。」

今日記者會中，除了由現任市議員曾培雅致詞勉勵外，亦邀請億載同濟會長李仰甯、永康青商會長吳冠緯、向陽基金會執行長鄭允達、幼教協會理事長林宏奇、榮譽理事長李淑玲及李惠卿園長等人到場見證支持。

歐政豪最後表示，青年軍的成立不只是參選藍圖的說明，更是對世代責任的承諾。「在場的夥伴不只是朋友，更是我的智囊團與靠山。有你們的支持，我會更用力向前跑。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

春節連假全攻略觀光工廠迎賓 八大主題路線玩出年味新體驗

台南馬上平安・陳亭妃馬年紅包正式亮相 共同奔向「金」未來