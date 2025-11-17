青年 × 企業跨界共創 高雄 ReArt 展現材料循環新能量

▲本屆獲獎藝術家與贊助企業家們一同合影，青藝力最高獎金35萬。

青年與企業共創永續美學 青藝力ReArt未來再生展現材料循環的新世代能量

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】在全球減碳與循環經濟成為共識的此刻，高雄以藝術作為永續行動的實踐語言。「青藝力2025大港企業 ReArt 未來再生藝術創作計畫」於 11 月正式展開成果展，15 日舉辦發表會，34 位青年藝術家以 35 組作品，運用工地剩料、產業廢材與天然廢棄物，打造跨越材料、產業與城市的新永續美學。水泥、塑膠、鋼筋與電線在藝術家的手中重新組構；蛋殼、羽毛等日常廢材也被轉化為具有詩意的創作語彙，展現青年對環境議題的敏銳視角。

▲新願藝術執行長王家荺上台致詞時提及，舉辦5年每年都有合作企業鼓勵，讓她有有持續舉辦的力量。

新願藝術執行長王家荺表示，青藝力已連續推動五年，從材料蒐集、企業協作到青年創作全方位整合，今年獲文化內容策進院「ESG for Culture 影響力獎｜產業策進類」肯定，更突顯藝術在永續行動中的實質價值。她說：「我們希望青年能在材料的限制中找到自由，也希望企業看見永續材料所能帶來的品牌新意。」

▲應用設計組首屆由林俊佑以卵獲得金獎(右)，藝術再生組金獎則由曾玟婷無機生長獲得(左)。

今年作品呈現形式更趨多元。除複合媒材、光影、花藝與機械裝置外，首次新增「應用設計組」，讓永續材料從藝術走向設計。林俊佑以《卵》獲得金獎，他以廢棄蛋殼拼貼成燈罩，透過透光紋理呈現生命破殼而出的意象，讓日常廢材成為可被使用的設計物。藝術再生組金獎則由曾玟婷《無機生長》脫穎而出，她拆解電線、剝離金屬細絲，運用纏繞與編織技法建構出宛如神經網絡的結構，勾勒材料從機能性轉化為生命性敘事的過程。活動由高雄市政府青年局指導，獲久騰營造、協治企業、中洲建設、雄鷄企業、紅山開發、振聲農業科技等六家企業提供永續材料，本計畫也成為青年、企業與學界三方建立交流平台，讓材料再生的概念不只停留在藝術展場，更成為產業共同語言。

▲青藝力2025大港企業 ReArt 未來再生藝術創作計畫展覽至 11/20截止。

新願藝術團隊指出，青藝力近年吸引全國乃至國際青年藝術家加入，逐漸形成具多元視野的高雄文化品牌。本屆作品更展現新世代面對環境議題時的深度思考，從海洋保育、土地復育到材料循環，皆以獨特創作語彙回應當代議題。王家荺表示，未來將持續推動跨產業合作與在地連結，使青藝力成為青年創作能量的出口，也成為高雄城市文化的長期驅動力量。(圖╱新願藝術提供)