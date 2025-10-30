青年1及青年2庇護工場 促身障者自立

【記者張嘉誠／綜合報導】

在臺北市，有一群熱血青年秉持著「以人為本」的信念，辦理無薇不至青年1及青年2庇護工場。青年1、2李宜錡副執行長表示，庇護工場的目標不僅僅是提供身心障礙者一份工作，更是提供庇護夥伴完整的就業訓練，幫助他們穩紮穩打地站穩腳步，最終目標協助他們未來銜接到一般職場就業，實現自立。

圖▲無薇不至青年1及2庇護工場，外商品販售展示區。

「從0到1」的職能培育

目前，青年1、2兩間工場分別負責備料、攪拌、成型、烘烤到成品包裝出貨的完整生產線。從原料到成品，所有環節都由庇護夥伴親手製成。工場內更自設冷藏、冷凍、常溫倉儲設備，其標準完全比照一般食品工廠，嚴格把關品質。

廣告 廣告

不僅如此，工場的訓練內容更是加入烘焙技巧與原料認識。李副執行長強調，全程由庇護夥伴參與，真正做到了「從0到1」的生產模式，實現了全流程職能培育的核心價值。在這裡，並不是營造「庇護機構的樣子」，而是貼近一般職場樣貌的訓練基地，每一位庇護夥伴都能從零開始學習，一步步掌握烘焙的專業技能。

「全員就服員」的哲學

「與夥伴相處本身就是一種專業，我們必須學習夥伴們的語言與行為邏輯模式，才能轉換為有效的指導與學習歷程。」李副執行長分享了工場獨特的工作哲學「全員就服員」，在這裡，就服員、行銷員至烘焙師傅，每一位不僅是技能的傳授者，更肩負著理解夥伴們的特性、拆解工作細項、提供情緒支持與成長陪伴的重責大任。李副執行長分享有一名自閉症夥伴小凱（化名），剛到工場時，不熟悉環境及人，情緒起伏非常大，經就服員耐心的陪伴，小凱逐漸打開心房，現在不僅獨立完成攪拌作業，還能經驗傳授新進夥伴。

現在團隊提供職能培訓，已成功輔導2位夥伴考取烘焙證照。青年1、2工場現有12位庇護夥伴能穩定製作產品，供應超過30項產品至合作通路，這份成就背後，凝聚了所有工作人員的耐心與專業。

圖▲就業服務員(左)指導庇護夥伴如何包裝。

永續發展目標

庇護工場「無薇不至」的理念，不是為了安置，而是為了培力與轉銜，團隊建立了一套可複製、可永續的身障就業訓練體系，讓庇護夥伴具備實質能力，真正踏出庇護，走向職場。李副執行長也誠摯呼籲社會大眾以「責任消費」支持庇護工場，購買的不只是商品，更是對背後努力與價值的肯定，唯有讓產品本身說服市場，庇護工場才能從扶助的末端，成為社會創新的起點。