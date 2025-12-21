青探號陪伴迷惘少年 徐婕妤榮獲社安網績優獎

青少年阿歌從學習音樂的過程中，一步步找回生命的希望與力量

徐婕妤以關懷和地方文化結合輔導方式，帶領青少年一步步探索未來的職業選擇

徐婕妤帶領青少年參與白沙屯活動，將生活場景轉化為低壓力的輔導契機

教育部青年發展署持續推動「青少年生涯探索號計畫」，為15至18歲未升學、未就業的青少年找到人生的方向，透過專業輔導人員的陪伴與引導，每年協助逾2000名青少年進行生涯探索、技能培養與未來規劃。苗栗縣徐婕妤輔導員長期深耕地方，且擔任青探號計畫輔導員已有6年，以真誠的陪伴與用心的溝通，成功為迷惘青少年搭起與世界連結的橋梁，並於日前榮獲「114年強化社會安全網績優人員獎」，肯定其卓越貢獻。



徐婕妤輔導員深知被個案信任的重要性，因此她將輔導工作融入苗栗縣地方文化與生活場域，陪伴青少年參與白沙屯媽祖進香等傳統活動，讓輔導自然成為生活的一部分，進而減少抗拒與壓力；也透過多元體驗為引導，將藝術創作、海洋環境與生命教育等課程巧妙融合，更結合在地資源與返鄉青年，設計職涯證照課程，從探索、實作到考照，讓青少年實際體驗到未來不是遙不可及的夢想，而是可以一步步實現的目標。

其中，青少年阿歌（化名）的故事令人動容。阿歌過去因家庭困頓及自身因素，混跡於街頭，深陷酒癮，甚至被貼上負面標籤，起初阿歌對輔導工作抱持抗拒態度，經常爽約，讓徐婕妤輔導員感到挫折，但她沒有放棄，持續與他建立連結，並重申計畫的支持與陪伴的決心。



重新建立連結是輔導員跟阿歌的轉折點，因為不放棄的決心，阿歌也漸漸敞開心扉，願意參與活動，過程中發現他對音樂的熱愛，輔導員便為他安排參與音樂相關活動的機會，鼓勵他展現自我。在一次次的練習與支持下，阿歌逐漸建立自信，並勇敢地在舞臺上展現歌喉，他坦言，在青探號的日子裡，覺得心裡很自由，不用擔心家裡的事，不用煩惱其他事情，只要好好學、好好展現就好。在輔導員陪伴期間，阿歌更成功重返校園學習。



青年發展署透過縣市跨局處整合協調，同時導入部會資源，期盼透過更多像徐輔導員這樣專業且富有熱忱的輔導人員，為青少年打造一條通往希望與可能的成長之路，讓每一位年輕人都有機會被接住、被理解、被看見。