「青提之亂」延燒...四蒔遭出征 館長掃貨整箱甜點！亮中指怒嗆：青鳥X你X

基隆「四蒔甜點」因使用「青提」一詞捲入網路爭議，館長陳之漢拍片聲援並購買大量甜品，引發熱議。（翻攝自臉書/飆捍）

基隆知名甜點店「四蒔甜點」近日因產品名稱中使用「青提」稱呼綠葡萄，意外捲入用語與政治敏感爭議，遭部分網友炎上，甚至被嗆「滾出台灣」。事件持續延燒之際，網紅「館長」陳之漢公開聲援店家，不僅豪氣掃貨數十個甜品，還拍片比中指、飆髒話，掀起更大討論。

一句「青提」掀風暴？ 甜點貼文遭出征

回顧爭議，四蒔甜點2日在Threads分享店內熱銷商品「青提檸檬馬卡龍」，並透露每週出貨量接近300顆，原本是單純的產品分享，卻因使用「青提」一詞，引發部分網友反彈。

廣告 廣告

有網友質疑該用語為中國常見說法，留言酸問「是要賣給誰」「附近都住中國人是嗎？」甚至出現要求店家「滾出台灣」的激烈言論，讓單純的甜點貼文迅速演變成網路論戰。

館長出手聲援 怒買數十「青提」甜點開罵

面對店家遭炎上，館長陳之漢昨（14日）晚間在臉書貼出影片聲援四蒔甜點，畫面中可見他購入大量甜品，包括青提檸檬馬卡龍、青提檸檬生乳蛋糕、草莓生乳蛋糕等，數量相當驚人。

館長在影片貼文中直言：「青提還是葡萄，我只知道青鳥吃屎吧，支持店家跑去買了。」過程中更對鏡頭比出不雅手勢，並直接怒罵「青鳥X你X」，火爆言行瞬間引爆社群討論。

四蒔業者有政治立場？ 急澄清：只是好念

面對外界爭議，四蒔甜點也出面回應，表示對造成討論感到遺憾，並強調店家並無任何政治立場，「青提」的命名純粹是因為順口、好念，並無其他含義。

業者也呼籲，台灣是民主自由的社會，每個店家都能對自家產品有不同理解與堅持，希望外界能多一點尊重與包容，讓風波早日落幕。

更多鏡週刊報導

遭3員工控性騷、要主管睡館嫂握證據 館長直播狂自爆「手機有性愛片長年放公司」他酸：一直消毒

「蹭的難看…」恐攻悼念現場高調現品牌飲料！知名手搖店老闆遭炎上 社群帳號秒鎖私人

「這次子彈不會偏！」伊朗官媒播川普先前遇刺畫面 威脅字幕嗆聲...引暗殺疑雲