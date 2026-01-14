「青提之亂」持續延燒！甜點店沉默2天不忍了：已完成蒐證

基隆甜點店「四蒔甜點」近日因一款名為「青提檸檬馬卡龍」的產品名稱引發爭議，業者於今（14）日再度發布聲明，表示尊重每個人不同的喜好與價值觀，強調已完成相關蒐證，必要時將依法處理，以守護得來不易的商譽與努力。

基隆甜點店四蒔甜點近日因一款名為「青提檸檬馬卡龍」的產品名稱引發爭議。（圖／翻攝自臉書／ 四蒔甜點 ）

這起事件源於該店推出的「青提檸檬馬卡龍」商品，因使用「青提」一詞而非台灣慣用的「綠葡萄」，遭到網友質疑，在網路上引起熱烈討論。業者最初發文回應「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了」、「青提就是好聽」，後來刪除貼文改口說明。

四蒔甜點先前強調，「本店沒有任何政治立場，所謂的表態單純就是產品名稱比較好唸而已，並強調台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持。」

而在最新聲明中，四蒔甜點表示，希望外界所有的評論與討論能以事實為基礎，而不是臆測、情緒或惡意渲染之上。對於蓄意散播不實資訊、損害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，已完成相關蒐證，必要時會依法處理，以守護四蒔得來不易的商譽與努力。

四蒔甜點今日再度發布聲明。（圖／翻攝自臉書／ 四蒔甜點 ）

【四蒔甜點聲明全文】

哈囉，四蒔朋友們：

這幾天的事件引起了許多討論，也讓許多關心我們的人私下傳來鼓勵與支持的訊息，甚至老顧客們特地繞過來說一句「加油」，買一份甜點當作行動上的支持。這些滿滿溫暖，我們都收到了。

四蒔一路走來不算容易，我們沒有大量曝光、沒有行銷團隊。靠的是這份對甜點喜歡的堅持，以及一句又一句「好吃」的真心回饋。能在基隆被記住，是我們最珍惜、也是最不想辜負的事。

我們理解每個人都有自己的喜好、口味與價值觀，也尊重不喜歡四蒔的人。然而我們也希望所有的評價、討論與質疑，都能建立在事實上，而不是臆測、情緒或惡意渲染之上。

對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理，以守護四蒔得來不易的商譽與努力。也是為了每一位願意相信、願意支持、願意替我們說一句公道話的你們。有你們，四蒔更有力量繼續往前，謝謝大家。

四蒔有您真好。

