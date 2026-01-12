青提是什麼？甜點店拿來稱綠葡萄遭炎上 業者回應：比較好唸

日前知名甜點店推出一款綠葡萄甜點，並以「青提」命名，在網路上遭大炎上，認為該店家使用中國用語。11日晚間當事店家發出聲明回應，稱是「青提」好唸、好聽，並沒有任何政治立場。

這間位在基隆的甜點店，在網上有一定知名度，不過日前他們將綠葡萄系列的甜點用「青提」命名，被部分網友認為使用中國用語。後來，該店家更發文稱遇到「傳說中的支語警察」，還在文中強調青提就是好聽，點燃大批網友怒火，湧入甜點店的社群留言。

甜點店將綠葡萄系列的甜點用「青提」命名。圖／翻攝自threads

事後，甜點店將該篇文章刪除，並於臉書發出聲明回應，表示「昨夜在另外一個社交軟體平台收到熱心民眾糾正我們店裡產品使用了對岸中國的用語（青堤）兩字，由於言詞相當激烈，而且google收到相當多一星負評，都是和用餐體驗無關的，本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已，台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持，請各位多尊重和包容，非常感謝。」

店家也公布收到的訊息，一名網友私訊痛罵「可以把青提這種支那用詞改掉嗎？你們中國店家嗎？我一定會抵制你們。綠葡萄就綠葡萄，為什麼要叫青提？滾出台灣，我會讓你們開不下去」，讓店家強調，「此熱心民眾如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案，感謝各位長久以來的支持」。

責任編輯／陳俊宇

