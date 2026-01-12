生活中心／陳崇翰 陳妍霖 宮仲毅 基隆報導

不少台灣人喜歡吃''綠葡萄''，但中國用語，不叫''綠葡萄''，叫做''青提''，基隆一間人氣甜點店，將有綠葡萄的甜點，取名為''青提''，像是「青提乳酪塔」等，遭到被網友炎上，質疑「綠葡萄為什麼要叫青提，是中國店家嗎」。店家澄清說「沒有政治立場，單純名稱好唸而已」。

廣告 廣告

新鮮綠葡萄、外加藍莓、優格乳酪，還有金箔點綴，精緻美味的甜點，讓人看了好想咬一口，基隆有家人氣甜點店，將有綠葡萄的甜點，都取名為''青提''，像是「青提檸檬馬卡龍」、「青提乳酪塔」，但沒想到，遭網友炎上。

青提？基隆甜點店中國用語遭炎上 業者：單純名稱好唸

青提？基隆甜點店中國用語遭炎上 業者：單純名稱好唸（民視新聞）原來，台灣人眼中的綠葡萄，在中國用語，叫做''青提''，有網友不滿店家命名，竟然留言說，「可以把青提這種支那用詞改掉嗎？你們是中國店家嗎？綠葡萄就是綠葡萄，為什麼要叫青提，滾出台灣，我會讓你們開不下去」，甚至還有網友揚言抵制，狂刷一星負評。

店家最初PO文說，「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了」、「青堤就是好聽」，但輿論持續發酵，隨後刪除PO文，又被炎上，最後又發出澄清文，說本店沒有任何政治立場，單純就是名稱比較好唸而已，台灣是民主自由的國家，請各位多尊重和包容，在有過激言論和騷擾，也會到警局備案。

青提？基隆甜點店中國用語遭炎上 業者：單純名稱好唸

青提？基隆甜點店中國用語遭炎上 業者：單純名稱好唸（圖／翻攝自''四蒔甜點''臉書）

有民眾說，「每個人有每個人取名字的用意啊，不要什麼都扯到政治的，跟政治其實沒什麼關係啊，東西好吃比較重要吧」。

還有人一聽到''青提''，直呼''不知道''，還說，「正常就好了，取得那麼奇怪」。

民眾看法兩極，沒想到一個甜點的命名，也意外掀起論戰。

原文出處：青提？基隆甜點店中國用語遭炎上 業者：單純名稱好唸

更多民視新聞報導

營養午餐免費掀熱議 呂秋遠點破1關鍵：最後砍的是「品質」

出席HSEEP基礎課程開訓典禮 馬士元：強化中央地方應變韌性

柯文哲小心了！命理師提醒姓名有「文、哲」要注意

