青文出版社出手！BL漫畫家標五星旗稱台灣「那個國家」 簽名會喊卡

《當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法》作者ニクヤ乾因為把台灣稱呼為「某個國家」等爭議，來台簽名會遭青文出版社取消。翻攝青文出版臉書



日本BL漫畫家「ニクヤ乾」因為將繁體中文版標註五星旗，還稱台灣是「某個國家」遭炎上，即便道歉仍無法止血，原本邀請她明年2月來台參加台北國際動漫節舉行簽名會的青文出版社今天（12/29）宣布取消所有活動，已購票的讀者全額退款。

ニクヤ乾以作品《當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法》在BL圈走紅，原定明年2月首度來台舉辦簽名會，卻因她宣傳「中文版」作品時標註五星旗，被台灣網友指正中國不能販賣BL漫畫，只能在台灣發行，ニクヤ乾卻回應，自己不清楚作品會在哪個國家販售，「就像我不知道法文版是不是在法國賣一樣。」

更誇張的是，ニクヤ乾還用「某個國家」稱呼販售繁體中文版的地區，戲謔地說「中國買不到BL漫畫，但在『某個國家』可以買到」，引發網友不滿，批評她一邊賺台灣人的錢，一邊卻想討好中國。

ニクヤ乾在事件炎上後刪除貼文，並以日文、繁體中文發道歉聲明，坦言自己認知不足、言詞不當，太過無知且淺薄，她強調沒有輕視或傷害台灣讀者的意圖，讓大家感到不快，對此無可辯解，真的非常抱歉。

然而爭議並未落幕，許多讀者向主辦單位反映希望取消活動。青文出版社今天發出聲明，表示經過審慎評估，決定取消原定於2026年2月7日2場簽名會，並開放全額退款。

