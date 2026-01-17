青旅有賊！翁70萬元黃金+現金被竊 嫌逃半個台灣7hrs落網

桃園市 / 綜合報導

桃園一間青旅，昨（16）日下午傳出一起百萬竊案。一名老翁報警表示，自己的房間遭人闖入，不僅20萬現金及1000萬印尼盾被偷，就連價值70萬元的黃金也不翼而飛。警方追查發現，嫌犯行竊後，特地搭計程車到桃園變賣黃金，還大手筆購買一輛二手車及最新款手機送給老婆，但案發7小時後，就被逮捕送辦。

警方說：「下車啦，下車啦，下車，趴下趴下。」警方大手一拉，直接將人拖下車，壓制在地，不給任何逃跑機會，因為這名嫌犯剛犯下金額近百萬元的竊盜案，事情要從這裡說起，被害人說：「出去洗澡(門)沒有鎖。」被害人才離開房間，短短幾分鐘，全部身家被掃蕩一空，讓他好無助，被害人說：「背包沒有錢也沒有關係了，沒有錢了啊。」

事發在花蓮國聯二路一間青旅，16日下午3點半，一名老翁遭闖空門，不只痛失20萬台幣，及1000萬印尼盾，就連市值約70萬的黃金也被偷走，嫌犯得手後，還搭計程車去美崙接老婆，接著一路北上，特地到桃園變賣一兩黃金，等現金到手後，花了30萬買二手名車，還花了4萬多元，買最新款手機送老婆，最後在傍晚10點開著剛買的車回到花蓮，遭到圍捕。

警方埋伏在汽車旅館前，成功逮到偷竊嫌犯，才發現車內不僅有剩餘贓款及贓物，甚至還有三包安非他命，花蓮分局偵查副隊長莊喬安說：「全案依涉嫌加重竊盜贓物、洗錢防制，及毒品危害防制條例等案，移送花蓮地檢署偵辦。」

根據了解，被害人是名69歲的罹癌老翁，獨自一人外出散心，擔心積蓄放在家裡遭竊，才特別帶出門，沒想到卻在青旅內，遇上圖謀不軌的房客，幸好警方在短短7小時內，成功將人逮捕歸案，沒有讓老翁畢生積蓄化作一場空。

