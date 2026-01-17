青春不設限 追夢敢越界 「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」結業習藝生授證暨謝師典禮

【記者蔡富丞/綜合報導】戲曲接班人青春不設限，追夢敢越界。文化部所屬國立傳統藝術中心（15）日於臺灣戲曲中心舉辦「傳統藝術接班人─駐團演訓計畫」第四屆結業習藝生授證暨謝師典禮，文化部長李遠親自授予結業證書；授業教師包含重要傳統表演藝術「北管音樂」保存者邱火榮、重要傳統表演藝術「歌仔戲」保存者廖瓊枝與王金櫻、當代傳奇劇場藝術總監吳興國與行政總監林秀偉、唐美雲歌仔戲團團長唐美雲、臺北木偶劇團長林永志與藝術總監伍姍姍、薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸與計畫導師廖玉琪、專家學者楊蓮英、王麗嘉、徐亞湘、戴立吾、吳岳霖等出席，共同見證新一代傳統藝術接班人。

文化部長李遠表示，他認為，4年的駐團演訓除了學習技術以外，最重要的是藉由進入劇團，真正體驗劇團工作的每個過程，「讓你愛上這個行業，進而享受這個工作」。李遠也認為，「現在的傳統藝術工作者比過去幸福」，因為自從成立傳統藝術中心以後，政府展開一連串保存及傳承計畫，如在「傳統藝術接班人─駐團演訓」作為長期培育人才的計畫外，傳藝中心也推動包含「青年團員入團輔導計畫」以3年的薪資補助，協助青年團員接軌正式演出；以及實際進入宜蘭傳藝園區參與「傳統藝術接班人－駐園演出計畫」；同時傳藝中心也策辦臺灣戲曲中心「承功－新秀舞台」劇展，主動邀請優秀青年團員參與演出，打造專屬年輕人的戲曲舞台等銜接計畫，期盼一步步保存及傳承傳統藝術。

李遠說，對於傳統藝術政策他有3個想法，首先是「向下扎根」，所以持續支持及推出如「校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」、「兒童戲曲劇團扶植計畫」、「兒童布袋戲劇本創作徵選」等兒童戲曲計畫；再者傳統藝術必須實驗創新，才能與現代社會接軌；而他也認為傳統藝術是最能代表臺灣，最容易讓世界了解臺灣的表演藝術形式，因此文化部也持續支持傳統藝術各項國際交流計畫。「希望今天結業的年輕習藝生，未來能替臺灣將傳統藝術持續傳承，並且帶著臺灣的文化走遍全世界」，李遠說，今天無論如何都要親自參與這個有光榮、眼淚、歡笑的時刻，因為他要感謝所有藝師辛苦地教導習藝生技術及培養他們的人格，更要恭喜6位習藝生終於過關，「期盼未來能繼續喜歡、享受這個工作」。

傳藝中心表示，「駐團演訓計畫」自108年推動至今，協助包含歌仔戲、客家戲、布袋戲、京劇、說唱曲藝等5個劇種，在嚴格的篩選與扎實的培訓下，計149名青年戲曲人才參與計畫，培育了46名結業習藝生。本屆結業的習藝生均來自文化部扶植的4個優秀劇團，這些劇團在人才培育不遺餘力，演出上也有卓越表現，期望在制度化的支持與劇團精心培養下，這群未來的戲曲接班人會持續在舞台上發光發熱，使傳統藝術穩健成長、永續流傳。

6名習藝生來自京劇、歌仔戲、布袋戲等劇種，前場演員與後場樂師兼備，4年來他們在劇團的呵護與磨練下，盡情探索、摸索適合自己的戲路，也挑戰自我極限，今日他們齊聚一堂，帶來精采片段匯演。當代傳奇劇場武生李軒綸一路專工武生，不懈打磨技藝，以經典武戲《蜈蚣嶺》，展現俐落帥氣的武功；薪傳歌仔戲劇團的小生吳妍菲與培養不易的粗角鄭力榮以《吉人天相》互飆演技，持續推進自我極限；唐美雲歌仔戲團的吳宜蓁則突破過往娃娃生與武旦的戲路，持續挑戰高難度的武生角色，如今以《沉香救母》濃縮了她多年的努力；臺北木偶劇團的林宸弘與劉士聞共奏布袋戲後場音樂組曲，展現多年積累、越發靈活應用的音樂功底。

典禮最後由習藝生們向劇團師長行謝師禮，真摯表達對老師們誨人不倦的感謝，各團師長也將傳承配件授予結業習藝生，作為對學生的期許與祝福。臺北木偶劇團由北管音樂「人間國寶」邱火榮將鼓棒袋贈予林宸弘與劉士聞，欣慰有乖巧又有天份的傳人繼承北管音樂。唐美雲歌仔戲團團長唐美雲將「厚底」贈給吳宜蓁，她也刻意不飲奉茶，亦不闔上杯蓋，以茶象徵藝術，代表著將不藏私地全數傳承技藝。當代傳奇劇場藝術總監吳興國將「倒纓盔」贈予李軒綸，期許他將傳統藝術豐富到自己身上，開放自己走更遠的路。薪傳歌仔戲劇團藝術總監廖瓊枝以小生摺扇與老生髯口勉勵吳妍菲與鄭力榮，同時追憶恩師喬財寶，祈求老師保佑歌仔戲一代人更勝一代人。

文化部長李遠則一一頒發結業證書給每位習藝生，肯定他們學藝不懈的堅持，祝福並期許他們能繼續懷抱不設限的青春熱情，持續超越自我，勇敢追逐夢想。