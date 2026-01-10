青春不踩雷！土城警校園宣導打造識詐反毒防線

土城警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

為強化校園安全防護網，並提升學生與民眾對詐騙及毒品危害的警覺意識，土城警分局結合土城中央扶輪社與新北高級工業職業學校，於昨（9）日下午2時30分至4時，在新北高級工業職業學校共同舉辦「2026校園守護計畫－識詐反毒雙防線」宣導活動，透過多元、有感的宣導方式，為校園安全再添一道防線。

活動一開始即由土城警分局帶來犯罪預防宣導講座，警方以學生及年輕族群常見的生活情境為例，說明假投資、假網拍、假中獎通知等詐騙手法，並提醒大家面對可疑訊息務必保持冷靜，切記「不輕信、不點擊、不轉帳、多查證」，讓反詐觀念能真正落實在日常生活中。現場學生反應熱烈，紛紛表示透過實例說明，更容易理解詐騙陷阱的關鍵。

廣告 廣告

在反毒宣導部分，警方也向學生說明新興毒品的偽裝樣態及可能帶來的嚴重後果，強調毒品不僅危害健康，更可能影響學業與未來發展，呼籲青年學子建立正確價值觀，勇於拒絕毒品誘惑，守護自己也守護身邊的朋友。

而為讓宣導內容更具吸引力，活動現場同步設置互動宣導環節，發放反詐騙、反毒相關文宣資料及精美宣導品，透過輕鬆、有趣的方式，加深參與者對犯罪預防重點的印象，讓宣導不再只是「聽過就算」，而是真正記得住、用得到。

土城警分局長陳建龍表示，校園是培養正確法治與安全觀念的重要起點，透過結合民間團體與學校資源推動「識詐反毒雙防線」計畫，不僅能提升學生自我保護能力，也能將防詐、反毒觀念向家庭與社區延伸。未來土城警分局將持續深化跨單位合作，攜手打造安全、安心且充滿正能量的校園與社區環境。