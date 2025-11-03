青春之歌 初心不忘永恆使命

菲律賓志工翁順豐，也是印尼巴淡島的第一顆慈青種子，2014年，翁順豐因經商來到菲律賓，逐漸與印尼慈濟失去聯繫，甚至將所有的慈濟制服送人，直到2023年父親病逝，印尼法親的關懷，讓他深受感動，重新回到慈濟大家庭。如今33歲的他，已承擔起志工發展組主管，帶領年輕一代聞法行善，發願挑起天下米籮。

「大家請準備喔。」

帶領菲律賓慈青法鼓隊練習，翁順豐其實也是印尼巴淡島的第一顆慈青種子，接觸慈濟的因緣，要從十多年前的一場校園分享說起。菲律賓慈濟志工 翁順豐：「2010年我離開了家鄉，然後來到巴淡島，慈濟師姑師伯，他們來到大學，然後那時候，我是被師姑分享的，訪視觸動到了。」

學生時期，就跟著印尼志工家訪、推廣慈濟，然而大學畢業後，他為了改善家計，遠赴菲律賓經商，忙碌的生活，漸漸和慈濟斷了聯繫，甚至把制服都送給別人。直到2年前父親重病，才又牽起法親情。菲律賓慈濟志工 翁順豐：「因為我離開十年了，然後師姑還記得我，然後知道我爸爸往生，也會過去送他，那時候我心裡真的有點，真的被感動到了。」

重新穿上慈濟制服，翁順豐全心投入，33歲的年紀，就承擔起志工發展組的主管。菲律賓慈濟志工 翁順豐：「我希望我能帶領，菲律賓的慈青一起多聞法，然後一起來，幫上人扛下天下的米籮。」

年輕人有抱負，翁順豐積極培育慈青，讓慈濟精神世代延續。

