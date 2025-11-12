青春動滋券擬轉型 運動部推運動幣促進全民運動

青春動滋券可能轉型為運動幣，促進全民運動風氣。

運動部成立後，重要的一項任務是推廣全民運動，不過，由場地有限，因此積極想要開放校園運動場域，運動部次長鄭世忠今天(12日)在立法院備詢時表示，將會儘速與教育部討論，針對校園開放提出相關規範要點，另外，也正思考要將青春動滋券轉型為運動幣，擴大領用年齡，帶動全民運動。

為了促進全民運動，政府鼓勵運動俱樂部借用學校場地舉辦活動，立委張雅琳質詢時指出，接獲運動俱樂部陳情，學校出借場地保守，且擔心有圖利廠商的問題，因此不願意提供運動俱樂部場地；鄭世忠次長表示，運動部近期內會與教育部國教署討論，最快年底就有相關辦法。

立委萬美玲也質詢全民運動署115年預算2億元，是否用於補助學校出借運動器材，鄭世忠次長回應，2億元預算是補助學校，鼓勵學校與產業或運動俱樂部合作，辦理體育活動，都是在推廣全民運動。

立委萬美玲質疑針對16到22歲發放的青春動滋券領用率僅有33%，實在太低，要求運動部檢討，鄭世忠次長表示，目前正研議將青春動滋券轉型為運動幣，並不限於16到22歲領取，而是開放全齡登記抽籤，以達到推動全民運動的目標，萬美玲委員建議，應該保留16到22歲的權益外，再增加全齡人口可登記領用運動幣，推動全民運動風氣。

此外，萬美玲委員指出，教育部部長鄭英耀曾提出，開放學校借用球具給民眾，遭到反彈，詢問運動部次長鄭世忠目前進度。鄭世忠次長表示，目前有5個縣市共48校申請，運動部編列200多萬元經費，可補助學校九成經費。目前已向上呈報，盼以專案方式補助全額經費，提高學校辦理意願。。