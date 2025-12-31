青春動滋券轉型「運動幣」 發放對象擴大至年滿16歲以上、新增添裝備類別

為落實全民運動目標，運動部今天宣布將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，不僅擴大發放對象至年滿16歲以上國民，更新增開放「添裝備」類別，期望藉以提高經濟效益，將於2026年第一季正式上路，每份面額500元。

運動部31日宣布將青春動滋券轉型為運動幣，並擴大發放對象至年滿16歲以上國民，政務次長黃啟煌（中）表示，盼在吸引更多人投入運動之餘，也能同時擴大經濟效益。（中央社）

從民國112年推出的「青春動滋券」限定16至22歲的國民領取，而且僅限於「做運動」、「看比賽」等相關服務消費，導致與預估的經濟效益有段落差，因此運動部今天在記者會上提到，將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，於2026年第一季正式上路，預計發放60萬份，每份面額500元。

廣告 廣告

凡年滿16歲以上民眾，可於115年1月26日至2月8日在動滋網登記參加抽籤，並規畫於2月12日以直播方式公開抽籤。最重要的是，運動幣抵用範圍除了延續原有的「做運動」、「看比賽」類別外，還新增開放「添裝備」類別，不過每人最高只能抵用200元。

運動部政務次長黃啟煌在記者會上表示，在落實全民運動的政策目標下，因此決定讓16歲以上民眾都能投入運動幣抽籤，並期望擴大經濟效益，吸引更多人投入運動，後續將持續追蹤之後的經濟效益成長。

針對開放「添裝備」類別，黃啟煌分享，根據過去的經驗來看，如果抵用額度過高容易造成多數人與單一廠商購買商品，被少數廠商壟斷並非運動部想要的現象，因此主要是給民眾小小鼓勵，並鼓勵業者踴躍申請成為合作店家，經審查後即可自2026年3月1日起收受運動幣。