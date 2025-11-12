青春動滋券領取率僅三成 鄭世忠：研議轉型「運動幣」推全民運動

立法院教育及文化委員會今天（12日）邀請運動部進行「運動部對體育團體之治理與全民運動之推展」專案報告。國民黨立委萬美玲質詢指出，「青春動滋券」執行率偏低，成效不如預期。對此，列席備詢的運動部次長鄭世忠回應，領取率確實不理想，部內正檢討轉型為「運動幣」，並考慮擴大適用對象與跨部會合作，推動全民運動。

立委萬美玲表示，「青春動滋券」自民國112年發放以來，原意是鼓勵16至22歲青年多參與運動，但領券率卻逐年下滑，從首年52%，降至去年（113年）37%，今年（114年）更僅剩33%。她質疑：「為何這個美意政策不被接受？」

對次，鄭世忠坦言領取率確實偏低，可能是因為學生課業壓力關係與經濟條件壓力，運動部已經著手檢討「青春動滋券」與轉型方向。鄭世忠：『(原音)您講的沒有錯，所以這部分就是我們現在在檢討，我們是不是要做一個轉型，所以這部分我們正在部內也在研議，是不是要轉成一個「運動幣」，或甚至跟衛福部有一個跨部會的合作。』

他進一步說明，目前研議方案之一，包括計畫將發放對象從16至22歲青年擴大為「16歲以上民眾皆可登記抽籤」，以提升使用率，目前仍在研議中。

萬美玲則提醒，若取消青年族群的專屬設計，「青春動滋券就不青春了」。她建議，運動部規劃「運動幣」時，可兼顧兩者，維持16至22歲學生直接領取，同時開放22歲以上民眾抽籤，既能保留政策初衷，也有助提升整體參與率。

鄭世忠則回應，運動部研議中的名稱尚未定案，但「青春動滋券」領取率低，正反映全民規律運動仍需大力推展。他表示，這也是運動部設立「全民運動署」的重要契機，希望未來能鼓勵更多民眾投入運動生活。(編輯：鍾錦隆)