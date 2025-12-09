青春回不去了！他拿出兒時必備1物淚崩 勾起一票人回憶：貪心都會裝滿

生活中心／王文承報導

隨著科技日新月異，觀念也不斷進步，不少早期的兒時物品逐漸消失被淘汰。看到這些物品，就會讓人回想起生活中的點點滴滴。（示意圖／PIXABAY）

時代的眼淚！隨著科技日新月異，觀念也不斷進步，不少早期的兒時物品逐漸消失被淘汰。看到這些物品，就會讓人回想起生活中的點點滴滴。一名網友分享，一款印有卡通圖案的透明塑膠袋，五、六年級生一眼就能認出，這是兒時常見的「冷凍袋」。小朋友可以將各種飲品裝入其中，放入冷凍後製成冰棒食用，貼文曝光後，讓每個人回憶起那段甜蜜童年的味道。

他拿出兒時必備1物淚崩 勾起一票人回憶



一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享，兩包印有可愛卡通圖案、「冷凍袋」三個大字的透明塑膠袋，每包售價40元。原PO透露，小時候家裡煮綠豆湯時，常會用這種袋子裝好，放入冰箱冷凍。因此也好奇，有使用經驗的人看到這款塑膠袋會想起什麼回憶？

廣告 廣告

貼文曝光後，瞬間勾起許多人的回憶，「小時候貪心都裝滿，結冰後爆開」、「媽：就跟你說還沒結冰啦！」、「以前小孩子小會做，現在要上班了，沒有什麼體力做點心飲品」、「兒時回憶」、「國小都會趁午休跑到學校隔壁雜貨店買綠豆冰，邊走邊吃，回到學校就吃光了」、「小時候開冰箱看到都會很開心」。

還有不少人分享，兒時用冷凍袋做成的各種冰品，「小時候的雜貨店，老闆會把紅色酸梅加水冰凍，一個只賣一元給小朋友」、「小時候隔壁鄰居阿嬤都會用這做綠豆冰」、「以前常把牛奶放進去冰成牛奶冰棒」、「阿嬤做的凍凍果」、「以前是拿來當綠豆湯冰棒的」、「冬瓜茶」、「鳳梨冰」。

更多三立新聞網報導

Google眼鏡發表會倒數 ！台股「這族群」爽翻天 14檔概念股人氣回溫

擁1.2億卻很痛苦！退休男住高級養老院因「鄰居1句話」 晚年生活超悽慘

男人夢想福利？這國家女性狂花1450元「租1小時老公」 享受黃金手服務

他驚見7-11賣大閘蟹還打65折！全台販賣門市曝光 一票人暴動：珍食蟹囉

