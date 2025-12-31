青春回來了！徐若瑄桃園跨年超辣開唱 薄紗中空大秀馬甲線

徐若瑄暌違21年桃園跨年演出，薄紗中空大秀馬甲線。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕「2026桃園on air跨年晚會」今晚在桃園樂天棒球場登場，由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，全能才女Vivian徐若瑄開場，她身穿薄紗中空褲裝、大秀馬甲線，一連帶來組曲「不敗的戀人+鬪志」、「狠狠愛」、「愛笑的眼睛」、「敬女人」、「別人的」、「好眼淚壞眼淚」共6首經典好歌，同時祝福所有人「幸福快樂」！

今晚是徐若瑄罹癌康復後，首度登上台灣的大型舞台，也是暌違21年在台跨年，桃園細雨下不停，她非常認真甚至一起走到舞台前，陪粉絲一起淋雨，希望台下的粉絲可以開啟手電筒，「可以的話，開啟燈讓我們想念的人看到」，台下粉絲也為她應援，一手撐傘一手拿起手機開啟手電筒，完成她的心願。

廣告 廣告

徐若瑄還邀來特別來賓黃宣同台演唱招牌歌「狠狠愛」，黃宣一現身，2人少見的組合讓現場掀起陣陣尖叫。

儘管現場大雨滂沱，徐若瑄也淋得全身濕，但敬業的表演，引發現場觀眾齊聲應和，不少歌迷直呼「青春回來了」。

徐若瑄暌違21年桃園跨年演出，薄紗中空大秀馬甲線。(記者李容萍攝)

徐若瑄暌違21年桃園跨年演出。(記者李容萍攝)

徐若瑄暌違21年桃園跨年演出。(記者李容萍攝)

徐若瑄暌違21年桃園跨年演出，草皮區粉絲嗨翻。(記者李容萍攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

大鵬灣再放煙火 東港跨年晚會交管懶人包看這邊

迎接2026！ 全台跨年晚會、煙火秀 「活動懶人包」一次看

台北跨年晚會陰雨綿綿 民眾：人潮偏少

台中跨年告五人開唱了！中央公園外大塞車

