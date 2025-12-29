青春回憶落幕！Karsa深夜告別 狼王轉身開新篇章

（記者許皓庭／綜合報導）《英雄聯盟》台灣傳奇打野選手 Karsa（洪浩軒）於昨（28）日晚間正式宣布結束長達 11 年的職業生涯。這位曾建立「閃電狼王朝」並在國際賽場多次寫下輝煌紀錄的明星選手，透過個人社群發布感性長文，向全球粉絲道別。Karsa 表示，雖然將卸下選手身分，但未來會以不同形式繼續在電競圈走下去，消息一出引發各界震撼與不捨。

圖／《英雄聯盟》台灣傳奇打野選手 Karsa（洪浩軒）於昨（28）日晚間正式宣布結束長達 11 年的職業生涯。（翻攝 Karsa Facebook）

回顧 Karsa 的電競之路，自 2014 年出道以來，他與 Maple、SwordArT 等人構築了台港澳賽區最具代表性的強隊巔峰。隨後他轉戰 LPL 賽區，憑藉強悍實力摘下 2018 年 MSI 冠軍、創下連續六年挺進世界大賽的壯舉，更在 S10 賽季殺進四強。此外，他還於 2022 年代表中華隊出戰，成功奪得杭州亞運會亞運銀牌，職涯榮譽堪稱台灣電競史上的巔峰。

即便在職業生涯末期，Karsa 仍展現出驚人的執著與韌性。2024 年他選擇回歸 PCS 賽區，並在 2025 年再度帶領 PSG 戰隊取得世界賽門票。儘管最終在瑞士輪階段以 0 比3 止步，但這位老將奮戰不懈的精神，早已深深烙印在觀眾心中。他在退役宣言中回憶，當初前往閃電狼測試的畫面彷彿還在眼前，轉瞬間已在召喚峽谷度過了 11 個年頭。

在感性告白中，Karsa 特別致謝一路支持他的教練、隊友、戰隊及廣大粉絲，並感性提及母親、哥哥與女友的陪伴是他前行的動力。他坦言，自己非常享受在舞台上競技的刺激感以及觀眾的歡呼聲。雖然正式停下選手腳步，但他預告「故事還會繼續」，暗示未來可能轉型為教練、實況主或其他相關角色。這場因「狼王」退役引發的青春謝幕，也象徵著台灣電競一個時代的終結。

