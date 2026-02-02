青春揮毫迎金馬 雲警寒假全力出擊！ 以文化防犯罪守護少年未來

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】寒假是少年放鬆身心的時刻，卻也是詐欺、毒品與網路賭博等風險升高的關鍵期。為守護少年遠離不法誘惑，雲林縣警察局少年警察隊結合少年輔導委員會，於日前辦理「青春揮毫迎金馬，拒毒、賭及反詐我最行」犯罪預防宣導活動，透過書法體驗與法治教育並進，將犯罪預防落實於生活日常，陪伴少年安心迎接寒假與新春。

雲警少年隊結合輔導會辦青春揮毫迎金馬反毒反詐犯罪預防宣導。(記者廖承恩翻攝)

活動邀請轄內雲彩少年安親學園及接受過渡性教育措施的少年共同參與，以「新春揮毫」為主軸，結合藝術文化與犯罪預防宣導，讓少年在動手創作中，培養正當休閒興趣，遠離不良誘惑。警方希望透過柔性、互動式的活動設計，拉近與少年的距離，建立信任關係，讓犯罪預防不再只是說教，而是能被理解、被感受的陪伴力量。

在書法老師的指導下，少年們從毛筆執筆、運筆開始學習，逐步體驗書法線條與結構的美感，並嘗試楷書、行書、篆書及象形等不同字體的「馬」字書寫方式。過程中，不少少年從最初的生疏緊張，到後來專注投入、樂在其中，甚至結合新春意象自由發揮，完成屬於自己的春聯作品，臉上流露出久違的自信與成就感。

同步安排彩繪創作，彩繪春聯增添創意，氣氛溫馨熱絡。(記者廖承恩翻攝)

除傳統書法體驗外，活動亦安排彩繪創作，讓少年運用壓克力顏料為春聯增添色彩與創意，現場氣氛溫馨熱絡。警方表示，透過藝術與文化的引導，不僅能培養耐心與專注力，更有助於穩定情緒、建立正向價值，對於正處成長關鍵期的少年而言，是一種潛移默化卻深具力量的陪伴方式。

活動中，警方同步進行多元犯罪預防宣導，針對寒假期間常見的網購詐騙手法，提醒少年切勿輕信低價促銷廣告、私下交易或要求提前匯款的賣家，避免因一時貪便宜而落入詐騙陷阱；同時強調勿擔任詐騙車手，切莫為蠅頭小利而背負刑事責任與高額賠償。在反毒宣導方面，警方特別指出新興毒品「依托咪酯」常偽裝成電子煙彈或新型產品，具高度成癮性與危險性，誤觸恐對身心造成嚴重傷害，呼籲少年務必提高警覺、勇敢拒絕。

結合藝術文化與犯罪預防宣導，引導少年培養正當休閒，遠離不良誘惑。(記者廖承恩翻攝)

警察局長黃富村表示，少年是社會最重要的未來資產，縣警局將持續結合教育、社政及相關單位，落實「預防優先、輔導並行」的犯罪防制理念，除寒假期間不間斷守護外，也將持續走入校園深化法治教育，協助少年建立正確法律觀念與自我保護能力，並配合縣長張麗善重視少年發展的施政方向，整合資源、強化關懷，為少年打造安全、健康且充滿希望的成長環境。