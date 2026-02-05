青春樂音迎新年草屯療養院「樂音療心．溫暖同行」公益音樂演奏活動

草屯療養院「樂音療心．溫暖同行」公益音樂演奏活動，陪伴病友度過一段輕鬆而美好的時光。(草療提供)

▲草屯療養院「樂音療心．溫暖同行」公益音樂演奏活動，陪伴病友度過一段輕鬆而美好的時光。(草療提供)

農曆新年將至，為增添更多音樂與歡樂氣息，衛福部草屯療養院附設精神護理之家五日辦理「樂音療心．溫暖同行」公益音樂演奏活動，邀請彰化縣大同國中與員林國小學生蒞臨演出。學生們以青春洋溢的樂音，為院內帶來一場溫馨的音樂饗宴，陪伴病友度過一段輕鬆而美好的時光。

活動一開始，學生們接連演出多首耳熟能詳、溫暖人心的樂曲，旋律輕快、節奏柔和，現場洋溢著音樂聲、笑聲與熱情的掌聲。學生們的演奏神情，展現對音樂的熱愛，也傳遞出對病友的真誠關懷，讓在場人員深受感動。隨著音符在空氣中緩緩流動，不少病友靜靜聆聽，有人輕輕隨著節奏搖擺身體，有人低聲哼唱熟悉旋律，原本安靜的空間逐漸充滿溫度與生命力。音樂彷彿成為一座溫柔的橋樑，拉近彼此距離，也讓病友在旋律中感受到放鬆與安定。

廣告 廣告

草療附設精神護理之家護理長黃舒萱表示，音樂對情緒安撫與心理支持具有正向幫助，透過音樂演奏活動，不僅能協助病友舒緩壓力、穩定情緒，也有助於促進人際互動與生活品質。本次活動以「樂音療心」為出發點，期盼透過藝術與人文關懷，陪伴病友在日常中感受溫柔支持，累積面對生活的力量。此外，學生們實際走進醫療場域，用音樂付出關懷，也是一場難得且深具意義的生命教育。透過與病友近距離互動，讓年輕學子學習同理、體會陪伴與付出的價值，為成長過程留下難忘而珍貴的回憶。

院長丁碩彥表示，感謝彰化縣大同國中與員林國小學生的熱心參與，讓青春的旋律化作真摯的祝福，隨著音符流動在療養院的每個角落，為病友帶來安定與力量。草療附設護理之家長期推動「樂活照護」，結合社區資源與多元活動，營造開放、互動且充滿支持的生活環境，透過藝術陪伴與情感交流，協助病友安定心靈、建立信心，在復原的路上獲得更多溫暖與力量。