青春樂一下 安全放寒假 重要節日安全維護工作前夕加強識詐 交通 婦幼安全宣導

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局南港分局為加強寒假期間青年學子們犯罪預防觀念，特與中國信託商業銀行文薈館合作，在中國信託文薈館特展區-辦理「識詐、交通、婦幼」預防犯罪宣導活動。

本次南港分局配合中國信託文薈館，於115年2月7日下午13時至17時，在中國信託文薈館特展區1樓，辦理『重要節日安全維護工作期間，識詐、交通、婦幼安全』預防犯罪宣導，現場共計有200多位親子報名參加；活動現場設置宣導攤位，透過Q版警察娃娃、打詐投籃機遊戲、警用小摩托車與現場大、小朋友們生動有趣的遊戲互動，達到寓教育樂、犯罪宣導最佳效果。

南港分局表示：藉由本次「青春樂一下！安全放寒假！」預防犯罪宣導活動，辦理重要節日安全維護工作期間，識詐、交通、婦幼安全等犯罪預防宣導，讓來參加年輕學子與家長更加瞭解，易發犯罪的誘因，結合公、私力量，將新型態的犯罪手法深入民眾心中，強化自我防衛能力，建立預防犯罪的正確觀念。