青春火力全開！全國20強齊聚中山堂 舞蹈與音樂雙冠軍出爐

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】2025第7屆中山堂青春競藝LIVE秀於29日在中山堂戶外廣場熱力引爆，全國最頂尖的20組學生隊伍齊聚台中，帶來震撼的青春樂舞對決。最終由多校組合「萌世代」及台北城市科技大學「SNAKE樂團」分別奪下舞蹈類和音樂類首獎，為今年賽事寫下最耀眼的時刻。今年賽事延續往年熱潮，吸引眾多青年踴躍參與，也感謝矽品精密工業股份有限公司與日月光文教基金會的贊助支持，使活動內容更加豐富精彩。

台中市政府文化局表示，中山堂青春競藝LIVE秀至今已邁入第7屆，累計報名的個人與團隊超過上千組，已成為全國青年最具代表性的舞台競技活動之一。從音樂到舞蹈，參賽者的創作力與舞台能量年年突破，許多青年學子也透過這個舞台實現夢想，在熱愛的領域中持續發光發熱。

大墩文化中心指出，今年決賽競爭格外激烈，各組隊伍皆展現高度完成度與亮眼特色，不論在舞台魅力、造型風格、服裝呈現到整體舞台氛圍營造，都展現出亮眼的統一性與藝術性，充分體現青年世代的創意火花與無限可能。經專業評審團審慎評選後，舞蹈類首獎由多校組合「萌世代」奪下，評審團獎由多校組合「Shudaboll」脫穎而出；最佳創意獎、最佳造型獎及最佳人氣獎則分別由樹德家商「樹德女力」、多校組合「水煮蛋1.5」、多校組合「萌世代」抱回獎項。

此外，音樂類首獎由台北城市科技大學「SNAKE樂團」摘下，評審團獎為僑光科技大學「ZX」；最佳創意獎、最佳造型獎及最佳人氣獎分別由台北城市科技大學「初芽」、樹德科技大學「黃宇彰」、僑光科技大學「ZX」獲得。

除激烈的樂舞競賽，現場還精心規劃多項周邊活動，打造一場充滿青春氣息的嘉年華盛典。包括趣味挑戰賽「舞力全開 步步爭鋒」、免費美食兌換活動的「青春時光同樂會」，以及超人氣的歡樂摸彩。觀眾不僅欣賞到最火熱的決賽演出，也能邊玩邊享受美食、互動遊戲與滿滿活力，共同度過一個充滿音樂與舞蹈能量的青春週末。

第7屆中山堂青春競藝LIVE秀現場決賽，包含文化局專門委員潘美君、大墩文化中心主任陳文進、立法委員廖偉翔及市議員黃馨慧服務處也派代表到場共襄盛舉。