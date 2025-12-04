青春狂歡不打烊！YOUTHMAS青年耶誕趴登新北耶誕城

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者陳志仁／新北報導）跨年前最後一個週末，新北市政府青年局與觀光旅遊局攜手舉辦「YOUTHMAS青年耶誕趴」，首度邀請素人青年表演者登上全台最大耶誕城舞台；活動於27日在新北市民廣場登場，匯集樂團表演、交換禮物、耶誕限定包廂，及童話小鎮市集期間限定美食，呈現最青春熱力的年末派對。

圖／2025 You Stage 歌唱比賽得獎者將於YOUTHMAS青年耶誕趴大舞台上演唱。（新北市政府青年局提供）

青年局長邱兆梅表示，青年局長期舉辦街舞、歌唱比賽及文創市集，發掘新北青年才華，今年特別與新北歡樂耶誕城合作，邀請街舞大賽、You Stage歌唱比賽得獎者，以及藝文創業團隊，共同在耶誕城舞台展現創意能量；舞台設計以竹筍耶誕樹為中心，搭配薑餅屋元素，營造濃厚節慶氛圍。

廣告 廣告

青年局指出，「YOUTHMAS青年耶誕趴」活動，從下午2點至晚上9點熱力不間斷，漫才團隊、人氣樂團及街舞、歌唱比賽得獎者輪番演出，並邀請知名DJ壓軸演出，帶動全場氣氛；市集區集結20多攤新創與藝文團隊品牌及各式風格的餐飲，讓民眾在耶誕氛圍中感受新北青年創意與熱情。

此外，「交換禮物區」針對外向E人設計「主題禮物Party Time」，內向I人則可體驗「驚喜扭蛋盒」，提供不同方式互動與結交新朋友；「耶誕包廂區」規劃陌生餐桌及四個時段餐酒體驗，供青年交流、破冰及共享美食，提醒「交換禮物-主題禮物Party Time」已開放線上報名，名額有限。

青年局希望透過舞台演出、市集與互動活動，將持續陪伴青年展現才華，協助新創與藝文創業團隊成果落地，讓更多人看見青年創意與熱情。

更多引新聞報導

新北青年局推三大主軸 打造AI孵化器助青年接軌國際

美貌標籤背後掙扎 邱兆梅從選美女孩成青年局長反骨之路

