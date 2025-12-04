青春狂歡登場！新北「YOUTHMAS青年耶誕趴」熱力開跑

新北青年局十二月廿七日下午二點起在新北耶誕城舉辦「YOUTHMAS青年耶誕趴」活動。（示意圖：新北青年局提供）

跨年前最後週末，新北市青年局與觀光旅遊局攜手合作，首度邀請素人青年登上耶誕城舞台。「YOUTHMAS青年耶誕趴」將於十二月廿七日（周六）下午二點至晚上九點在新北市民廣場登場，匯集樂團演出、交換禮物、耶誕包廂、童話小鎮市集等活動，打造最青春的耶誕派對。

新北青年局長邱兆梅指出，青年局長年舉辦國際街舞大賽、歌唱比賽、文創市集，發掘眾多新北青年才華。今年特別結合「新北歡樂耶誕城」，邀請街舞、歌唱比賽得獎者及藝文創業團隊齊聚舞台，以熱力表演展現創意能量。

活動舞台以竹筍耶誕樹為中心，設計成「薑餅屋」造型，下午二時至晚間九時不間斷演出，漫才團隊、人氣樂團、DJ接力登場。現場有逾二十攤市集，集結新創品牌與特色餐飲，讓民眾在耶誕氛圍中感受創意。「交換禮物區」設計兩種玩法：外向E人適合「主題禮物Party Time」，依主題攜帶小禮物參與；內向I人則可透過「驚喜扭蛋盒」隨機交換，輕鬆體驗溫馨氛圍。另有「耶誕包廂區」打造聚會空間，包含「陌生餐桌」餐酒體驗及「好聊好座」好友揪團，只要市集消費滿三百元即可入場拍照、享用餐點。

青年局提醒，「交換禮物-主題禮物Party Time」已開放線上報名，名額有限，歡迎踴躍參加。更多舞台陣容與演出時間請鎖定新北市政府青年局官方資訊。詳情請上（https://ntpcyouth2022.pse.is/8ejxj2）報名（https://www.accupass.com/event/2511241816111287009490）查詢。