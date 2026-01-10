青春痘擠破變「10公分大蜈蚣」新型羊膜療法助顯著改善

一名二十多歲男性胸部青春痘不慎擠破，傷口持續增生成長十餘公分疤痕，經員榮醫院整形外科主任陳宏銘診斷為「蟹足腫」，採用羊膜生長因子治療2個月後明顯改善，重拾自信。

患者弄破胸前青春痘，變成長十餘公分、寬4、5公分俗稱「蟹足腫」 的疤痕，經二個月治療情況明顯改善。（圖／員榮醫院）

陳宏銘指出，蟹足腫是一種常見的疤痕異常增生疾病，常見於車禍、割傷、燒燙傷，甚至手術或剖腹產後。當傷口進入癒合期，體內纖維結締組織過度增生，疤痕會持續向外擴張、隆起變厚，伴隨紅、硬、痛癢等不適症狀，嚴重時甚至影響關節活動與日常生活。疤痕邊緣如蟹足因此得名，好發於胸前、背部、肩膀等張力較大的部位。

陳宏銘表示，傳統治療方式包括藥物注射、物理治療或手術切除，但復發率與副作用一直是臨床挑戰。近年來整形外科採用「外科手術結合原生基質膜／羊膜生長因子(amniopatch)」的新型治療策略，已逐漸獲得醫界肯定，並有科學論文佐證。

陳宏銘說明，原生基質膜／羊膜生長因子為取自羊膜的天然生物材料，具有良好的生物相容性與組織修復能力。於手術切除蟹足腫後，將該生物膜覆蓋縫入傷口表面，可促進正常組織再生，抑制疤痕組織過度增生，進而降低復發風險。他補充，該材料不含人工化學成分，較不易引發排斥或抗原反應，並可依患者狀況搭配其他治療方式，適用於創傷後、燒燙傷後或手術後所形成的各類蟹足腫。

員榮醫療體系員榮醫院整型外科主任陳宏銘解說如何治療蟹足腫。（圖／員榮醫院）

經2個月悉心治療，該名患者胸部疤痕明顯改善，不僅外觀恢復，重新找回自信。陳宏銘表示，外科手術結合原生基質膜／羊膜生長因子是一項安全且有效的治療選擇，能提升傷口正常癒合能力與患者生活品質。

陳宏銘主任表示，蟹足腫病因目前還不是非常清楚，可能原因包括免疫系統先天性異常，有些人天生免疫系統發育不良或存在異常，這會增加蟹足腫發生風險。外傷或手術導致皮膚受傷，免疫細胞全被活化，啟動免疫反應，進而引發蟹足腫。

此外有些感染或腫瘤也會誘發類似的反應，增加蟹足腫的風險。有時也可能與家族遺傳有關。蟹足腫病因較為複雜，可能涉及多個方面的因素，需要綜合考量。

