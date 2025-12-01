青春的樣子？當「優秀」成為難以承受之重 完美孩子心碎時需要出口





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】你是否還記得自己青春的樣子？有些孩子看似擁有一切的青春勝利組，其實反而成為心理健康的高端危險群？那些看起來最完美、最努力的青少年，往往承受著外界難以想像的心理壓力，而這些壓力可能在看似平靜的表面下不斷累積，直到他們再也撐不住的那一刻。



完美主義是把雙面刃！ 當追求卓越變調恐成自我毀滅陷阱



台安醫院心身醫學科暨精神科小兒心智科許正典醫師表示完美主義就像一把雙面刃，它能推動人去追求卓越，卻也可能成為壓垮他們的最後一根稻草。那些在學業上展現高度完美主義的孩子，心理健康狀況反而更令人擔憂，特別幾乎都呈現出強烈的完美主義特質。這些孩子將所有自我價值都押注在成就表現上，一旦無法達到自己設定的超高標準，就會陷入深深的自我否定，覺得自己毫無存在價值。

廣告 廣告



更危險的是，完美主義者往往不願向外界透露自己的脆弱，他們害怕被貼上失敗的標籤，寧可獨自承受所有痛苦，也不願尋求協助。許正典醫師指出，這種將痛苦隱藏在完美形象背後的傾向，加上伴隨而來的強烈絕望感，會讓他們在心理崩潰時放棄求救而更容易走向極端。



父母不與孩子討論心理健康 缺少情感支持青少年更易心碎



中國科學院就針對5萬多名青少年進行的大規模調查顯示，當父母完全不與孩子討論心理健康話題時，將近一半的孩子可能出現憂鬱風險，其中2成屬於高度危險群。許多高成就家庭的父母將所有注意力放在孩子的成績表現，卻忽略最根本的情感陪伴。



許正典醫師提醒當孩子面臨壓力時，如果家中沒有一個安全的傾訴出口，他們只能選擇把所有情緒往心裡吞，長期累積下來，就像一顆不定時炸彈，隨時可能引爆心理危機。



家長積極傾聽與穩定陪伴 成為守護孩子生命的心靈避風港



許正典醫師建議，父母應該主動創造與孩子談心的機會，讓孩子知道，無論成績好壞，父母的愛都不會改變。這份無條件的接納，才是保護孩子心理健康最堅固的防護網。當孩子明白，就算自己不夠完美，依然值得被愛、被擁抱，他們才有勇氣在跌倒時重新站起來，而不是選擇放棄生命。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸天冷穿衣術大解密！單穿厚外套易失溫 「三層穿搭法」靠空氣層最保暖

▸超高齡社會全人照護！ 專家提出安寧緩和醫療3大要點